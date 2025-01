Il Milan cade 2-1 a Zagabria, la sconfitta con la Dinamo risulta letale per il futuro sportivo dei rossoneri in Champions League, costretti ad affrontare nei playoff una tra Feyenoord e Juventus, e poi, andasse anche bene, un'altra tra Arsenal e Inter.

Il karma che si ribella verso un club che la gloria ha conosciuto in un passato troppo lontano e che ormai pare essersi abbonato alle umiliazioni, dentro e fuori dal campo.

Giocatori lontani da una condizione accettabile, amebe sul campo, sconfitti nell'uno contro uno da onesti mestieranti croati, senza scusanti a nome di un rigore che poteva essere lasciato, mentre l'espulsione di Musah è stata sacrosanta, senza colpevolizzare il giocatore, così come Gabbia non è da crocifiggere, quando il marcio nasce in società e rimbalza, dopo la squadra, fino ai tifosi, incapaci di assumere una posizione critica accettabile, visto che già nel prossimo derby si tornerà a tifare perché il 'derby non si gioca, si vince' (da comunicato dell'AIMC).

La tristezza e il fallimento sono così totali, indipendentemente dal risultato della prossima sfida contro i cugini nerazzurri.