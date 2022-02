L'8 di gennaio 2022, grazie a Emilio Brancadoro, Presidente dell'Associazione romana Eterna e ideatore del gruppo di autori TraLeRighe ,iniziai a fare le mie dirette su fb presentando gli amici autori. La mia prima diretta ebbe inizio con una persona che stimo moltissimo , la scrittrice Rita Iacomino, non avrei potuto iniziare meglio, con lei sono scomparsi i timori dell'inizio di un percorso di interviste che ormai sono diventate un appuntamento settimanale che mi piace, perché incontrare altri autori e scambiarsi parole è davvero una bellissima esperienza. Già, noi autori viviamo di parole.

Ma chi è Rita Iacomino?

Nata il 12 aprile 1950 a San Vito Chietino (Ch), Rita Iacomino nel 1966 si trasferisce a Limbiate (MB) dove vive e lavora come impiegata.

Appassionata di scrittura e lettura sin da piccola, dalla partecipazione ai premi letterari - iniziata nell'anno 2011 - l'autrice ha ricevuto ad oggi numerosi riconoscimenti tra primi, secondi, terzi premi, speciali, trofei, della critica, della giuria , menzioni, segnalazioni.

Sue opere sono inserite in diverse antologie e raccolte.



Il 3 dicembre 2016 riceve, altresì, il Premio alla Cultura negli ambiti del Premio Internazionale “Juan Montalvo” promosso dal consolato generale dell’Ecuador di Milano.



Con la Casa Editrice Ibiskos, nel 2012, pubblica il suo primo libro di poesie dal titolo “Formato A4”. Con la stessa Casa Editrice, a gennaio 2015 esce il secondo libro di poesie “… e mi fingo poeta”

Nel 2016, sempre con la Casa Editrice Ibiskos, vanno in pubblicazione altri due libri.

Nel marzo 2016, una raccolta di poesie dal titolo “Ostriche a mezzogiorno”, con prefazione di Alessandro Quasimodo, mentre a dicembre 2016, per la prima volta, la Iacomino si espone con un libro di narrativa, una raccolta di 18 racconti, toccando vari temi attraverso diversi stati d’animo umano. Fantasia, tristezza e ironia sono gli argomenti trattati nel libro dal titolo “Antichi sussurri”, con prefazione di Rodolfo Vettorello.



A luglio 2018, esce il suo primo romanzo dal titolo “La rupe del biancospino” della Casa Editrice “Di Felice Edizioni”, con prefazione di Alessandro Quasimodo. Il romanzo è arrivato fra i primi dieci al concorso “Un libro per il cinema”.



A settembre 2018, è stato pubblicato il suo nuovo libro di poesie intitolato “Fritto misto” della Casa Editrice Luoghi Interiori, con prefazione di Alessandro Quasimodo. I libri dell’autrice si trovano in diverse biblioteche italiane.



A fine giugno del 2019, con la Casa Editrice “Di Felice Edizioni” esce il suo primo libro di favole illustrate dal titolo “La cavalletta con i capelli da medusa”, con prefazione del Dott. Giuseppe Russo, psicologo clinico e psicoterapeuta.



A luglio 2019 partecipa al concorso “Un libro per il cinema” con il romanzo LA RUPE DEL BIANCOSPINO, classificandosi nei primi dieci in attesa di risultato finale in data da destinarsi.

Nel 2020 riceve il riconoscimento Eccellenza Donna Italia negli ambiti del Premio Letterario Internazionale LA CITTA' DELLA ROSA.



Rita Iacomino è ideatrice e presidente esecutivo delle varie edizioni del Premio Letterario Internazionale "Energia per la Vita", promosso dal Lions Club Rho. Il Premio è giunto alla sua V Edizione.



È inoltre ideatrice Concorso Letterario Internazionale “La girandola delle Parole, promosso da Pro Loco Limbiate, con patrocinio della Regione, Unpli, Provincia e Città di Limbiate, giunto al terzo anno.



È giurata in vari Premi Letterari Internazionali.



Nel 2020, vengono dati alle stampe due nuovi libri: Un poemetto dal titolo “Il segreto di L.M." per la Casa Editrice Punto a Capo – prefazione del critico letterario Ivan Fedeli e post-fazione del presidente della Camerata dei poeti di Firenze Carmelo Consoli.



Una raccolta di racconti dal titolo “Fiocco rosa”, per la Casa Editrice Arsenio Edizioni, prefazione di Carmelo Consoli, presidente Camerata dei poeti di Firenze.

Rita oltre tutto questo è stata selezionata in vari eventi organizzati da curatore di Mostre Salvo Nugnes: L' Arte in Quarantena, ProBiennale di Venezia e Milano Gallery. E' una donna eccezionale ed un'amica che tutti vorremmo avere, perché dodata di grande intelligenza ed umiltà.