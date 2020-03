Per questi militari italiani sono già trascorsi tre mesi: i primi 100 giorni di missione nel Libano del sud, Sector West ovvero 1750 chilometri quadrati dove é operativa una Joint Task Force articolata sulla struttura della Brigata Granatieri di Sardegna. 100 giorni ovvero Più di tre mesi che vedono i Granatieri di Sardegna di Sardegna in prima linea affinché la risoluzione 1701 venga rispettata e messa in pratica.

Questi militari sono peacekeepers e operano in un contesto internazionale, dove UNIFIL si compone di 45 nazioni, e dove il Sector West è sotto il comando del Generale di Brigata Diego Filippo Fulco con le sue 15 nazioni, e i suoi 3800 uomini è l'area più vasta.

In questi primi 100 giorni di missione sono state svolte più di 25000 attività operative, circa 250 al giorno, tutte attività che non conoscono soluzione di continuità, diurne, e notturne, con la pioggia e sotto il sole, sono tutte attività che non conoscono i limiti derivanti dalla situazione meteorologica, e sono spesso condotte con i colleghi stranieri. Attività che hanno un unico obiettivo: il controllo e la sicurezza della Blue Line, che nell'area di responsabilità si estende per circa 50 km e comprende 8 delle 13 reservations areas, aree tutt'oggi sottoposte a controversie di frontiera tra Israele e il Libano.

Oltre il 20% delle attività di pattugliamento nel settore viene condotto in stretto coordinamento con le Lebanese Armed Forces (LAF) , con le quali ci sono rapporti operativi ed addestrativi. Sono stati infatti più di 110 i corsi che sono stati condotti a favore dell'esercito libanese, con diversi argomenti trattati: tecniche e procedure di pattugliamento motorizzato, pattugliamento appiedato, procedure di risposta ad un atto ostile, trattamento feriti ed evacuazione medica, procedure di Counter-IED (Improvised Explosive Device), operazioni in ambiente urbano.

Sono più di 2350 i militari dell'esercito libanese che si sono confrontati ed addestrati con i peacekeepers italiani nel solo periodo di di servizio della Brigata dei Granatieri di Sardegna. Il CIMIC ovvero la Cooperazione Civile e Militare, è l'altro pilastro sul quale si basa il lavoro dei militari del Sector West: oltre 500 le attività sanitarie 77 le donazioni, 20 le inaugurazioni di opere pubbliche, e più di 230 le attività con le municipalità: é con queste attività che i peacekeepers forniscono supporto alla popolazione.

Questi risultati finora raggiunti rafforzano l'immagine del soldato italiano... professionale, capace, preparato, e con una caratteristica che lo rendono unico: l'innata empatia che gli permette di essere accettato ed anche di valutare nel miglior modo possibile situazioni e circostanze, caratteristica inestimabile in uno scenario operativo dai delicati equilibri come quello libanese.

Delicati equilibri che ogni giorno vengono tenuti sempre sotto controllo grazie all'impegno e alla professionalità dei peacekeepers italiani, un impegno che continua costante ogni giorno, sotto il sole, o sotto la pioggia, con il freddo o con il vento: perché il lavoro dei militari italiani non conosce limiti.