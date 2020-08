ASUS oggi ha presentato ufficialmente i suoi nuovi smartphone top di gamma appartenenti alla serie Zenfone 7. I due smartphone sono l'ASUS Zenfone 7 e l'ASUS Zenfone 7 Pro.

ASUS Zenfone 7 ed ASUS Zenfone 7 Pro sono due smartphone top di gamma come tanti altri, ma allo stesso tempo sono molto diversi rispetto dagli altri grazie all'utilizzo della Flip Camera, cioè, un modulo rotante che integra le tre fotocamere che possono essere utilizzate, ovviamente, come fotocamere principali, ma anche come fotocamere frontali per i selfie (proprio per questo motivo con i nuovi Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro si potranno scattare selfie fantastici).





Asus Zenfone 7, caratteristiche tecniche

Display: AMOLED NanoEdge, 6.67″, Full HD+, formato 20:9, refresh rate a 90Hz, vetro Corning Gorilla Glass 6

CPU: Qualcomm Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

RAM: 8 GB LPDDR5

Memoria interna: 128 GB UFS 3.1 (espandibile fino a 2 TB tramite microSD)

Sistema operativo: Android 10 con interfaccia personalizzata ZenUI 7

Connettività: dual SIM, dual standby, 5G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS / AGPS / Glonass / Galileo / Beidou, NFC

Fotocamera: tripla (64 MP, f/1.8, Sony IMX686 + 12 MP, f/2.4, grandangolare, Sony IMX363 + 8 MP, f/2.4, teleobiettivo con zoom 3x), doppio flash LED

Batteria: 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali laterale, USB di tipo C



Asus Zenfone 7 Pro, caratteristiche tecniche