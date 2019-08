Chando Erik Luna denuncia Manila Gorio

Chando Erik Luna ha annunciato al sito di cronaca rosa iGossip.it di aver dato mandato al proprio legale di adire le vie legali nei confronti di Manila Gorio e Giacomo Urtis dopo l'ultimo finto scoop.

L'ex fidanzato di Grecia Colmenares ha dichiarato al riguardo: "Deve emergere tutta la verità, non in tv, ma direttamente in tribunale".

Il riferimento è al presunto tradimento di Chando con Urtis ai danni di Manila Gorio, spifferato da Dagospia e poi svelato dalla conduttrice tv pugliese su Instagram.

"Una colossale fake news - ha detto il modello spagnolo a iGossip.it -. Non ci posso credere… assurdo. In queste ultime settimane sono stato in America. Sono davvero sconvolto e sconcertato! Tutto falso! Tutto parte da Manila, perché ho raccontato tutte le sue bugie su Instagram… è abbastanza chiaro. Questo è il prezzo che sto pagando per aver detto tutta la verità. Poi vorrei precisare un’altra cosa in merito alle foto scoop con Manila a Mykonos di alcune settimane fa: è tutto falso, io non sono mai stato in vita mia a Mykonos. L’ultima volta che sono stato in Grecia risale al 2014".

Chando ha poi accusato i giornalisti di cronaca rosa del nostro Paese: "La cosa che è davvero strana e incredibile è il modo in cui lavorano i giornalisti italiani… sono senza parole. Non verificano le fonti e non chiedono mai un’opinione alla controparte. Allucinante. Prendono tutto per buono e lanciano notizie o scoop senza fare controlli e senza il benché minimo rispetto della deontologia professionale. Quest’ultima fake news è allucinante e gravissima. Ora basta!".