Salve amici lettori! Siamo felici ed emozionati nel presentarvi una talentuosa autrice di nome Pamela Luidelli, appassionata di viaggi e del mondo “medievale”. Amante della natura e degli animali è sostenitrice del Rifugio degli asinelli Onlus e socia FAI. Oltre ad amare il teatro è una divoratrice di libri soprattutto gialli, noir, fantasy e storici.

La Luidelli ha pubblicato il suo primo romanzo Un caffè per la vittima edito dalla casa editrice Ali Ribelli, uno scritto che è riuscito ad entrare nel cuore dei lettori anche grazie alla protagonista Beatrice, particolare personaggio descritto in maniera impeccabile dalla Luidelli e grazie alle tinte ironiche/ noir il lettore si troverà catapultato in una storia immersiva e magnetica.

Nel sequel “Un caffè per l’assassino” edito da Horti di Giano, ci ritroveremo in compagnia di Beatrice sempre nel piccolo borgo di Castel lassù, accompagnati dalla zia Tina, l’ex fidanzato di Bea e le solite incertezze e buffe situazioni create dalla nostra autrice. Attraverso l’umorismo giallo ci ritroveremo immersi in un caso poliziesco dove Beatrice dovrà discolparsi per una presunta accusa di omicidio.

Vi ricordiamo che entrambi i libri potete trovarli sui maggiori store online e in tutte le librerie italiane. Che aspettate? Correte!