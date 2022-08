Il Milan, dopo una lunga trattativa, sta per ufficializzare l’arrivo del talento belga Charles De Ketelaere per 32 milioni più 3 di bonus. Con questo colpo i rossoneri hanno perfezionato il reparto offensivo, già ritoccato in precedenza con l’arrivo a parametro 0 di Divock Origi, e ora si concentreranno sul centrocampista, con Renato Sanches in pole ma che interessa anche al PSG, e sul difensore che potrebbe essere Tanganga del Tottenham.

Per quanto riguarda l’altra metà di Milano, l’Inter ha fissato una deadline tra 10 giorni per Milan Skriniar, per il quale si è mosso il PSG. Il difensore sarebbe disposto a rinnovare, ma in caso di cessione, i nerazzurri andranno decisi su Milenkovic della Fiorentina. Sempre per il mercato in uscita, Sanchez dovrebbe presto trovare l’accordo con la società per la buonuscita, per poi accasarsi all’Olimpique Marsiglia allenato dall’ex allenatore dell’Hellas Verona, Igor Tudor.

Sempre un ex del Verona è finito nel mirino del Napoli, stiamo parlando del “Cholito” Simeone che, dopo non essere stato riscattato dagli scaligeri, è in uscita dal Cagliari e su di sé ha attirato anche le attenzioni del Borussia Dortmund, costretto a muoversi su mercato viste le condizioni di Haller. Per i Partenopei questa non è l’unica possibilità per rinforzare l’attacco, infatti il D.S. del Sassuolo Carnevali, ha confermato l’interesse del Napoli per Raspadori, su cui, sempre secondo il D.S., ci sarebbe anche la Juventus.

I bianconeri stanno soprattutto provando a lavorare sull’uscita di Arthur in direzione Valencia, che insiste sul pagamento da parte della Vecchia Signora di buona parte dello stipendio del brasiliano. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un ritorno di fiamma tra l’Empoli e Daniele Rugani, nel caso dovesse andare in porto questa trattativa, la Juventus andrebbe a sfidare nuovamente l’Inter sul mercato, ma stavolta per Milenkovic. Oltre al difensore, a Torino si lavora anche per il regista, Leandro Paredes, e per Nicolò Zaniolo, per il quale manca l’accordo con la Roma.

Roma che lavora molto sul mercato in entrata, infatti dopo aver ufficializzato Matic e Dybala, i giallorossi si apprestano ad accogliere l’olandese Georginio Wijnaldum in arrivo dal PSG. Alla corte di Mourinho potrebbe arrivare anche lo svincolato Andrea Belotti per rinforzare l’attacco, così da far rifiatare Abraham. Ora la squadra capitolina dovrà fare cassa e chissà se non sarà proprio Zaniolo il sacrificio di questa campagna acquisti.