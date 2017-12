Serata di Gala al Teatro Manzoni Milano il 31 dicembre: elegante speciale opportunità per Una festa esagerata...

ma non troppo, prima di salutare per riprendere la tournée... Nasce da un'idea che non si aveva in mente da tempo, ma da un suggerimento, che sarà svelato, per rendere distinta e completa una serata a teatro.

Dopo il grande successo riscosso in tutta Italia durante la passata stagione teatrale, raggiungendo record di presenze in tutti i Teatri, approda finalmente a Milano la nuova commedia di Vincenzo Salemme, circostanza ghiotta per San Silvestro in cui sono previste 2 recite, alle ore 18,00 e alle ore 21,30.

Al termine della recita delle 21,30, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà al nuovo anno con spumante, panettone e un buffet di dolci insieme a Vincenzo Salemme e alla sua Compagnia.

Inoltre in occasione della recita delle ore 21,30 sarà possibile cenare nel foyer del Teatro a partire dalle ore 20,30.

