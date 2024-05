Arriva, a Palermo, dal 13 al 15 giugno, On Air. Season O1, il progetto organizzato e diretto da Simona Gobbi e realizzato in sinergia con la Fondazione Federico II.

Un evento innovativo che unisce il mondo delle serie tv e del cinema, con tematiche sociali, offrendo una piattaforma unica, per esplorare, riflettere e dibattere su questioni rilevanti della società contemporanea.

On Air. Season O1 vuole essere non solo un momento di intrattenimento e divulgazione, per gli appassionati di cinema e serie tv, con talk con i protagonisti del mondo dell’audiovisivo, ma anche un'opportunità per fare il punto su come le serie tv e il cinema possono essere “portavoce” del cambiamento sociale. On Air. Season O1 si arricchirà anche di Live Stories, ovvero momenti in cui personalità, del mondo dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento, racconteranno eventi della propria vita professionale e personale, coinvolgendo e interagendo con il pubblico.

Durante lo speciale evento di presentazione, dell'anno scorso, in Puglia, figure di spicco, del panorama cinematografico e televisivo, hanno preso parte ai talk, conferendo un valore aggiunto all'esperienza. Toni Servillo, Marco D'Amore, Giorgio Pasotti, Fausto Russo Alesi, Harlys Becerra di "Vis a Vis," Teresa Riott di "Valeria" e Mario De la Rosa di "La Casa di Papel", icone del grande e piccolo schermo, hanno arricchito la discussione, con la loro esperienza e le loro prospettive. Inoltre, i protagonisti, di "Mare Fuori", Giovanna Sannino e Antonio D’Aquino e Giovanni Nasta protagonista, tra gli altri, di “Viola Come Il Mare”, hanno condiviso le loro storie e il loro impegno, nel portare alla luce tematiche significative, attraverso l'arte dell'interpretazione.

Dalla Puglia alla Sicilia, perché la Sicilia è stata – ed è - tuttora – location di eccellenza per film di successo, che hanno fatto la storia del cinema e ricevuto il consenso entusiasta di pubblico e critica. Grandi registi hanno girato le loro scene epiche nelle città, nei borghi, fra i monumenti storici e architettonici dell’isola. Da Luchino Visconti con “Il Gattopardo”, Giuseppe Tornatore, con il suo “Nuovo Cinema Paradiso”, “Il Padrino” , di Francis Ford Coppola, al più recente «Indiana Jones 5» con Harrison Ford. Tra le serie più popolari “The White Lotus”, “Il Commissario Montalbano”, “I Leoni Di Sicilia” e nuova e ancora inedita la produzione di una serie televisiva firmata da Gabriele Muccino e girata, interamente, sul territorio siciliano.

On Air. Season O1, non solo talenti italiani, ma anche ospiti internazionali contribuiranno alla ricchezza e alla diversità dei dibattiti. Attori e attrici, musicisti e talenti, della cultura italiana e internazionale, saranno i protagonisti di On Air. Season O1 e, con la loro presenza, evidenzieranno il carattere globale e inclusivo del progetto.

Per rendere omaggio a una terra che, da sempre, è location ideale di tanti film e serie tv, On Air. Season O1 celebrerà le antiche tradizioni culturali e culinarie, con artisti e chef che racconteranno la memoria del territorio, attraverso la loro arte.

Anche per l’edizione siciliana, particolare attenzione sarà data a personalità che si dedicano a migliorare la vita delle persone e a costruire comunità più forti e solidali, con la consegna del "Premio Marlù Per Il Sociale".