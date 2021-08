Secondo l'Oms una seconda dose di vaccino ad Rna in chi ha fatto la prima dose con AstraZeneca darebbe più immunità.

In realtà oggi sembra che chi decida di fare la seconda dose di vaccino scelga AstraZeneca anche se under 60. A mio giudizio, però, il susseguirsi di queste notizie purtroppo crea ancora più confusione nella gente. Credo e ritengo che molte cose dobbiamo ancora osservarle meglio e ho la percezione che in genere spesso in molti pazienti il titolo di anticorpi dosabile sia molto variabile.

La risposta immunitaria che si ha con due dosi di vaccino anti-Covid AstraZeneca è minore rispetto a quella osservata con il mix di vaccini con prima dose di AstraZeneca e seconda a Rna e anche con due dosi di vaccino ad Rna. Il regime eterologo non sembra avere la stessa efficacia, invece, se la prima dose è a Rna e la seconda con AstraZeneca.

"È bene però ricorrere al mix di vaccini,afferma l'Oms, solo in particolari situazioni di interruzione nelle forniture visto che gli studi sono su un campione limitato.Nella mia esperienza personale solo un 5% pur se under 60 ha optato per un vaccino diverso dal primo. Credo che anche se la fonte è autorevole , sarebbe opportuno evitare di dare notizie che alla fine presentano comunque dubbi.La gente non ha più bisogno di forse... è consigliato... è opportuno...BISOGNA dare certezze e i dubbi teniamoli tra esperti e dissipiamoli nei convegni o sulle pubblicazioni scientifiche".



L'Oms precisa che con il regime misto di vaccini si è anche osservata una maggiore, anche se accettabile, reattogenicità. Anche se i dati al momento sono incoraggianti, serve cautela nell'interpretarli - precisa nell'aggiornamento delle raccomandazioni - visto il campione limitato e la mancanza di follow up, specialmente sui dati relativi alla sicurezza.

Al momento non ci sono infatti studi sull'efficacia del vaccino in regime eterologo. Più dati arriveranno a breve, così come nuove raccomandazioni. Il regime eterologo con i due tipi di vaccino"è da considerarsi off-label e non ci sono attualmente dati per preferire il regime eterologo rispetto agli altri vaccini.