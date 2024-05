Un brano blues elegante e leggero che conferma la capacità del cantautore di Latina di scrivere musica di qualità con testi ironici e mai banali

"La principessa del no" è il nuovo singolo di Massimetto & The Dirty Orkestra, un pezzo che è un'esplorazione elegante del blues, eseguito da jazzisti di qualità che portano la loro maestria e passione in ogni nota.

"La principessa del no" racconta tre storie quotidiane, quelle situazioni antipatiche che tutti abbiamo vissuto e che ci hanno fatto desiderare di mandare a quel paese chiunque abbia contribuito a renderle tali.

Massimetto, con il suo stile unico e ironico, ci ricorda che a volte è meglio contare fino a 10 prima di reagire. Il ritornello irriverente diventa quindi un inno per chiunque abbia mai desiderato esprimere il proprio disappunto, ma ha scelto di farlo con stile e a tempo debito.

Il singolo ha testi, musica e arrangiamenti curati dallo stesso Massimetto, e si distingue per la sua qualità e la sua capacità di essere allo stesso tempo profondo e divertente.

Centra Massimo in arte Massimetto è un bassista blues soul e R&B. Inizia i suoi studi con il maestro Pino Saracini (Tiziano Ferro, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Roy Paci) dal 1995 al 1997 per poi continuare con M. Moriconi dal 1997 al 2001. Nel 2016 scopre la sua vena di compositore, arrangiatore e autore di testi (in italiano) e pubblica tre ep: “Lezioni d’inglese“ (2016), “Amore semplice“ (2018) e “Tuttosuonato“ (2021).

Nel 2023 nasce il nuovo progetto: Massimetto & The Dirty Orkestra con i musicisti Fabio Molinari alla batteria, Giuliano Di Battista alla chitarra, Giacomo Bernardini alla voce e il trombettista Nicola Tariello, nome noto nell’ambito del jazz italiano. A marzo 2024 è ha pubblicato il nuovo ep “Jazz attempt n.01” caratterizzato da un sound che spazia dal jazz, al blues e soul conservando una natura cantautorale nei testi, il tutto condito con una punta di ironia. Il 12 marzo 2024 pubblica il singolo “L’uomo da parati” seguito a maggio dello stesso anno da “La principessa del no”.



