Amazon che ridisegna la realtà a suo uso e consumo, come tutti i giganti del web sono soliti fare da molto tempo a questa parte, ha deciso che un giorno non è più costituito da 24 ore, bensì da 48 e per questo motivo le offerte del Prime Day iniziate il 13 ottobre termineranno un minuto prima della mezzanotte del 14.

Considerata la notorietà di Amazon le sue iniziative commerciali non vengono neppure quasi promosse, visto che sono gli stessi utenti a veicolarle con il passaparola via social oppure i blog e i quotidiani ad annunciarne inizi, scadenze e curiosità... il tutto gratuitamente!

Pertanto, per evitare di contribuire a promuovere le già enormi ricchezze del signor Bezos, oltretutto incredibilmente aumentate grazie alla pandemia, eviterò di dire quanta carta igienica è stata venduta da Amazon in un solo giorno di offerte del Prime Day o quante batterie o quanti aspirapolvere...

Mi limiterò, brevemente, a ricordare che se l'attività di Amazon, che dopo aver azzerato le attività commerciali su piccole superfici sta iniziando a dedicarsi all'annientamento dei colossi della grande distribuzione, non sarà in qualche modo limitata, le opportunità di lavoro già adesso molto limitate, in futuro finiranno per essere quasi esclusivamente quelle che Bezos metterà magnanimamente a disposizione in base ai propri interessi... senza dimenticare che già si stanno testando dei robot in grado di preparare pacchi ed effettuare spedizioni.

Per questo, esaltarsi per il Prime Day o altre iniziative simili, d'ora in avanti comincia ad essere un "tantinello" fuori luogo.