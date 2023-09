La grande attesa per il meeting della BCE e per il dato sull'inflazione USA finisce per frenare gli investitori, portando così le Borse verso una chiusura blanda. Piazza Affari chiude senza grande slancio, riportando una variazione pari a +0,2% sul FTSE MIB. Tra i listini europei è fiacca Francoforte, -0,54%, mentre Londra cresce di un modesto +0,41%. Sul mercato dei cambi l’EURUSD perde quota.