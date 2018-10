Not Only Travel, il servizio che supporta proattivamente le agenzie di viaggi

Not Only Travel è una piattaforma b2b che supporta proattivamente le agenzie di viaggi nella creazione di pacchetti dinamici costituiti da hotel, servizi ancillari e attività culturali, naturalistiche e di entertainment, sia per individuali che per gruppi.

Lanciata nel 2014 da Mario Malerba in collaborazione con il gruppo Hotelturist S.p.a., la piattaforma è stata rilevata da Malerba e da Marco Ormas nel marzo del 2018.

La costante ricerca ed implementazione di prodotti ed esperienze innovative, consente l’elaborazione di pacchetti rivolti a target specifici, in linea con l’evoluzione della domanda.

L’adozione di un processo di navigazione semplice ed intuitivo offre agli agenti di viaggi uno strumento agile e di facile fruizione, che permette di chiudere una pratica nel giro di pochi click, senza perdite di tempo.

Affidabile e altamente performante, il dynamic packaging di Not Only Travel è in grado di combinare diverse tipologie di servizi turistici, forniti da attori differenti, soddisfacendo in questo modo qualsiasi richiesta in tempo reale, con la certezza di proporre sempre al proprio cliente i servizi migliori disponibili sul mercato, a quote competitive.