Presentata ieri, oltre alla Mercedes, anche la nuova Renault di Formula 1 che in questa stagione torna all'antico recuperando il marchio Alpine con i più eleganti colori della bandiera francese, con il blu predominante, al posto del precedente binomio giallo nero.

La nuova monoposto, la A521, è alimentata da una power unit Renault progettata e sviluppata a Viry, mentre il telaio è un'evoluzione della RS20 dello scorso anno.

Per quanto riguarda i piloti, oltre alla riconferma di Ocon, da segnalare il ritorno in pista del due volte campione del mondo Fernando Alonso.

Nel 2020 la Renault è arrivata quinta nel mondiale costruttori, dietro a McLaren e Racing Point (da quest'anno Aston Martin). Il termine per migliorarsi è pertanto già stato fissato.

Il debutto in pista per la nuova monoposto è previsto già per mercoledì, con il volante affidato ad Ocon.





Crediti immagine: twitter.com/AlpineF1Team/status/1366785796745945090