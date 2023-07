Se sei alla ricerca di un potente mini PC con prestazioni all'avanguardia e connessioni versatili, non cercare oltre! Il BMAX Mini PC con Windows 11 Pro è qui per soddisfare le tue esigenze informatiche con stile e innovazione.

Il cuore di questo mini PC è il processore Intel Core i5-1030NG7 di decima generazione, una CPU potente e reattiva con 4 core e 8 thread che ti consentirà di gestire ogni attività con facilità. La memoria LPDDR4 da 16 GB a 2133 MHz e l'SSD NVME da 512 GB integrato si uniscono al processore per fornire un'esperienza fluida e senza rallentamenti.

Ma le prestazioni di questo mini PC non si fermano qui. Grazie alla tecnologia NVMe dual channel, è possibile espandere la memoria con facilità fino a 2 TB utilizzando gli slot SSD NVMe M.2 aggiuntivi. Questo ti permetterà di conservare tutti i tuoi file, progetti e contenuti multimediali senza problemi di spazio.

Il BMAX Mini PC B6Pro non è solo potente, ma anche estremamente versatile. Con una vasta gamma di opzioni di connessione, avrai sempre la flessibilità necessaria per soddisfare le tue esigenze. Tre porte USB 3.0, due porte HDMI 2.0 (supporto per l'uscita in 4K ad altissima definizione), una porta Type-C, una porta Ethernet, una porta jack per cuffie/microfono e una porta di ingresso alimentazione CC ti consentono di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi e accessori.

Il design ultracompatto e il supporto VESA integrato rendono il BMAX Mini PC perfetto per chi desidera risparmiare spazio sulla scrivania. Puoi facilmente collegare il mini PC sul retro del monitor e godere di un ambiente di lavoro più ordinato e pulito.

Ma le sorprese non finiscono qui! Questo mini PC supporta Wi-Fi 2.4+5G e LAN 1000M per garantire una connessione rapida e stabile, mentre l'uscita simultanea su tre schermi tramite HDMI 2.0b e porta Type-C ti consentirà di espandere la tua produttività e migliorare le tue capacità multitasking.

Inoltre, grazie alla funzionalità di ripristino e garanzia one-key, puoi gestire eventuali problemi durante gli aggiornamenti di Windows in modo semplice e veloce. Questo mini PC è progettato per offrirti un'esperienza informatica senza complicazioni e senza preoccupazioni.

Non perdere l'opportunità di esplorare il BMAX Mini PC con Windows 11 Pro su Amazon, dove puoi trovare un'offerta speciale e scoprire tutte le sue funzionalità avanzate. Sia che tu sia un professionista che necessita di potenza di elaborazione o un appassionato di computer che cerca versatilità e connessioni avanzate, questo mini PC è la scelta perfetta per te!