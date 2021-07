Twitter ha avviato un test per dare la possibilità di esprimere un parere, negativo o positivo, sulle repliche degli utenti ad un post.

Al momento saranno solo "alcuni" utenti che utilizzano Twitter su iOS a poter valutare la nuova funzionalità, parte di una ricerca realizzata per comprendere come evidenziare i commenti in risposta ritenute più pertinenti.

I pulsanti per esprimere il voto saranno delle frecce o i classici pollici... entrambi nelle versioni in alto e in basso.

Twitter ha reso noto che i voti negativi non saranno visibili agli altri utenti e che, inoltre, non modificheranno l'ordine dei commenti.



Attualmente Twitter consente agli utenti di non rendere immediatamente visibili i singoli commenti ad un post in modo che gli utenti debbano fare clic nel caso desiderino leggerli.

Some of you on iOS may see different options to up or down vote on replies. We're testing this to understand the types of replies you find relevant in a convo, so we can work on ways to show more of them.



Your downvotes aren’t public, while your upvotes will be shown as likes. pic.twitter.com/hrBfrKQdcY