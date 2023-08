La dj producer toscana Ross Roys attiva in un universo musicale di techno e tech house sta partecipando alla 15esima edizione di Tour Music Fest, contest dedicato a chi canta, suona, rappa, mixa, scrive o produce musica. Ha passato la prima selezione e parteciperà "live" a Milano, il 24 agosto. Ovviamente nella sezione dj producer.



"Per partecipare alla selezione ha dovuto inviare un video con un dj set fatto solo con mie produzioni, cosa che per me non è stata difficile… Di dischi pubblicati e/o in cantiere ormai nei ho un bel po' ", racconta Ross Roys. "Ho inserito nella scenografia anche Ping, il mio super Pinguino... che infatti mi ha portato fortuna!"



E che succede dal 25 agosto? L'artista toscana è a Ibiza per alcuni giorni di relax... e ovviamente pure di musica. "Porterò il mio sound in alcuni locali. Non farlo sarebbe davvero un peccato visto che Ibiza è l'isola della musica", racconta.



Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.



Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…



Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri. Ecco poi la sua label, Ross Roys Records, dove da tempo pubblica la sua musica.