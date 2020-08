A Vasto, il villino in stile Liberty di via Alcide De Gasperi, nel quartiere San Paolo, per anni sede della Scuola Civica Musicale oggi in totale stato di abbandono, in questi giorni è all’attenzione delle forze politiche e di alcuni consiglieri comunali.

Qualche mese fa avevo fatto un servizio evidenziando lo stato di degrado e abbandono di un lascito della famiglia Ritucci Chinni.

Purtroppo i cosiddetti politici che non conoscono la città e il quartiere san Paolo, soltanto in questi giorni si sono ricordati di un edificio che per anni è stato un punto culturale e musicale per la nostra città. Io risiedevo tanti anni fa in quel quartiere ma l’ho sempre seguito, anche se adesso non vi risiedo più, mentre tutta la mia numerosa famiglia risiede ancora lì.

Ho conosciuto il parroco Don Antonio Di Francescomarino, molto attento alle attenzioni dei giovani e del popolo della parrocchia e tanto amato... tengo a precisare tra l'altro che siamo legati in modo particolare, in quanto ha battezzato mio figlio da Padrino.

Devo sottolineare che Don Gianni Sciorra stimato da me e tutti i suoi parrocchiani ha continuato in maniera meritoria l’opera di Don Antonio ed in maniera eccellente e sotto gli occhi di tutti l’ultima opera, il campanile, simbolo di un faro che illumina il quartiere... e questa similitudine non è inopportuna perché egli è anche parroco di Punta Penna.

Per chi conosce la città e la pubblica amministrazione, sa che il defunto sindaco di Vasto, Notaro, si preoccupò della socializzazione del quartiere ex 167, strutture sportive, palestra e biblioteca comunale. Tutto ciò possibile perché l’amministrazione destinò 3000 mq per la costruzione della chiesa. Non capisco la meraviglia nel momento in cui l’amministrazione attuale concede un edificio fatiscente ed abbandonato al confine con la scuola, come oratorio per i giovani.

Va dato merito a Don Gianni che pur avanzando di età ogni giorno che passa prende impegni onerosi per la sua parrocchia e i giovani bisognosi.

Ben vengano questi atti di valorizzazione di un quartiere al momento più popoloso di Vasto.



Il Segretario Provinciale

Orlando Palmer

Ass.Mov. IUSTITIA NOVA