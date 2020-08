Ieri Leo Messi ha comunicato ufficialmente il proprio addio al Barcellona, riferendosi ad una clausola rescissoria che lo libererebbe a parametro zero che però, per la società blaugrana, sarebbe scaduta a giugno.

Sul sito ufficiale della squadra catalana, alle 14 di martedì, è stata pubblicata una nota del segretario tecnico Ramon Planes dal titolo: "Noi vogliamo che Messi rimanga".

In realtà, si tratta delle dichiarazioni di Planes alla stampa, in occasione della presentazione di Trincão, nuovo acquisto del Barcellona. Naturalmente le domande dei giornalisti si sono concentrate sul caso Messi.

Planes ha dichiarato che la volontà del club è ancora quella di costruire un nuovo ciclo a partire dal miglior calciatore del mondo. Il Barcellona non contempla alcuna ipotesi che preveda la partenza di Messi "perché quello che vogliamo è che Messi rimanga" per poi aggiungere "Stiamo facendo tutto il possibile per garantire che il rapporto tra Barça e Messi continui. Stiamo lavorando internamente per convincere Leo".

Ma Planes, però, non è stato in grado di chiarire se il campione argentino si presenterà o meno al prossimo raduno della squadra in vista della preparazione per la prossima stagione.