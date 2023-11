La pagina ufficiale del sito di divulgazione musicale supera la soglia dei 1000 fan sul social network e continua la sua attività a favore della musica.

Sono oltre 1000, in pochi mesi, le persone che hanno deciso di seguire le attività del sito di divulgazione musicale “Opificio della Musica”.

Il sito, dedicato alla musica di qualità e alle eccellenze musicali italiane, è stato fondato dal divulgatore e esperto di marketing e comunicazione Emmanuele Macaluso, grande appassionato di musica e ricercatore nell’ambito del marketing musicale.

“Quello delle 1000 persone è un risultato interessante - dichiara Macaluso, che continua - soprattutto se si tiene conto del fatto che dopo la chiusura degli algoritmi da parte del gestore, è diventato molto difficile crescere in modo organico. Soprattutto in tempi tanto rapidi. Noi abbiamo una linea editoriale molto precisa, dedicata alla musica di qualità, e questo traguardo, raggiunto in così poco tempo, ci ha piacevolmente sorpresi”.

Queste le parole del divulgatore torinese che ha parlato di questo progetto come “un viaggio nella musica, che è il linguaggio che unisce tutti gli uomini”, particolarmente utile in un momento dove le guerre ci fanno comprendere quanto gli uomini utilizzino gli strumenti sbagliati per comunicare.

Di seguito il link del sito https://opificiodellamusica.blogspot.com/ e della pagina ufficiale Facebook https://www.facebook.com/opificiodellamusica