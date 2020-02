Alla fine la più importante associazione giovanile degli Stati Uniti, la Boy Scouts of America (BSA), è andata in bancarotta!

E tutto a causa delle azioni legali promosse dalle vittime di abusi di cui sono stati responsabili volontari e istruttori di quella associazione.

Secondo le stime, dal 1944 i casi di violenza sessuale da parte di volontari e istruttori nei confronti dei minori sono stati oltre 12mila, mentre le cause in corso sono 300.

L'associazione, fondata nel 1910, ha fatto ricorso al "Chapter 11" - la legge federale che consente a chi lo utilizzi una ristrutturazione del debito a seguito di un grave dissesto finanziario - per unificare tutte le cause in un unico tribunale, in maniera tale da raggiungere un patteggiamento con tutte le vittime di abusi sessuali.

Negli Stati Uniti, non solo gli Scouts, ma anche la Chiesa cattolica e l'Usa Gymnastics sono state e sono al centro di polemiche per reati di pedofilia.