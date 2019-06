Formula 1, domenica si corre in il Gran Premio d'Austria

Il Red Bull Ring di Spielberg, con i suoi 4,3 km, è uno dei circuiti più brevi della Formula 1. Pertanto per percorrere i 306 km del Gran Premio d'Austria saranno necessari 71 giri.

Un circuito, quello austriaco, molto particolare, con poche curve, quasi tutte a destra tra cui la mitica Rindt, e 4 rettilinei, disegnato in un paesaggio da favola tra i boschi della Stiria.

Nel 2018 è stato Verstappen a tagliare per primo il traguardo, mentre sugli altri gradini del podio si sono piazzate le Ferrari di Raikkonen e Vettel.

Un'occasione quindi, quella offerta dal Gran Premio d'Austria, se non per poter cambiare il corso della stagione che oramai appare segnata, almeno per offrire un qualche motivo di interesse per consentire agli spettatori di trovare una qualche ragione per farli decidere ad assistere al gran premio.

Dopo il Gran Premio di Francia in casa Ferrari si passa dalla delusione di Vettel, alla fiduciosa speranza del team principal Binotto che ha parlato di strada giusta imboccata dalla vettura di Maranello.



Questo l'orario degli appuntamenti in pista per il prossimo fine settimana in Austria.

28 giugno

Practice 1 11:00 - 12:30

Practice 2 15:00 - 16:30

29 giugno

Practice 3 12:00 - 13:00

Qualifiche 15:00 - 16:00

30 giugno

Gara 15:10 - 17:10