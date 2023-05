Leggo commenti da chi vede giovani impegnati conto i danni dell’alluvione e non riesco a evitare una considerazione.

Fino a quando si tratta di semplice compiacimento dell’attività di volontariato per soccorrere, beh questo ci sta; come però per tutti quelli, anche meno giovani, che si danno da fare per aiutare. Solo che per molti vedere dei giovani farlo suscita sorpresa, ma dai! Alcuni persino dicono che si devono ricredere sul loro conto!!! Ma ricredere in che senso? Dall’idea farlocca di una generazione di perditempo sfaccendati e viziati sfonda-divano? Le vecchie generazioni si sono sempre baloccate con questi preconcetti contro i più giovani; loro che invece si davano da fare, se l’erano sudata, e non c’è niente di nuovo purtroppo. Solo che mai prima nella storia è successo che i figli non avessero l’aspettativa di poter star meglio dei loro genitori. Anzi! E se ci fermiamo a rifletterci questa cosa è enorme per qualsiasi società. Dice che l’ascensore sociale si è fermato, ma c’è qualcuno che lo ha bloccato. Ci sta seduto e non molla, ma pontifica.. Professionisti, manager, presidenti a vita, burocrati e politici pluri-ottuagenari aggrappati ai loro mega-compensi oltre la ricca pensione e vitalizi vari a far da tappo inamovibile. E criticano pure i più giovani, che devono studiare, impegnarsi duramente e comportarsi bene, e concedono loro solo precarietà, apprendistati e tirocini sottopagati infiniti e che la pensione col cavolo che la vedranno.

E poi sull’argomento irrompe lui. Dice che ce l’ho sempre con lui ma, come diceva uno…non sono razzista io, è lui che è nero!

“Vadano a spalare il fango invece di imbrattare i monumenti”.

Cioè: uno che è in parlamento da quando aveva i calzoni corti, che dovrebbe mettersi insieme a tanti altri una mano sulla coscienza per i disastri e le mancanze di decenni, prendersi un po' di responsabilità per ciò che non si è fatto per la società e per difendere l’ambiente che se la prende con saccenza contro chi lancia l’allarme?

Perché sporcano e mettono in disordine il salotto buono?

Il fatto è che questi ragazzi sono fin troppo "bravi" invece, e avrebbero ragioni da vendere per essere altro che incazzati, e dopo aver spalato il fango con quel badile...