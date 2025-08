Accordo Lega-Assocalciatori: con la retrocessione riduzione del 25% dello stipendio dei giocatori.

La contrazione del costo dei giocatori è attualmente già possibile con accordi caso per caso, ma il nuovo contratto prevede una riduzione del 25% in caso di mancata intesa. La norma non si applica per i contratti in essere o per quelli siglati di questa sessione di mercato, ma solo per quelli che lo saranno dopo il 2 settembre.

Fonte: La Repubblica