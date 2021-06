In un evento virtuale organizzato in live streaming, il product manager Panos Panay ha presentato oggi Windows 11, nuovo sistema operativo di Microsoft destinato a sostituire Windows 10.

Windows 11 sarà disponibile entro la fine del 2021. Tra le principali novità che metterà a disposizione vi sarà un nuovo Windows Store che consentirà agli sviluppatori di software di distribuire i loro prodotti utilizzando anche propri sistemi di pagamento in-app senza dover pertanto pagare commissioni a Microsoft. Inoltre, consentirà agli utenti di far funzionare applicazioni mobili sviluppate per Android, grazie all'assistenza tecnologica di Amazon e Intel.

L'aspetto grafico del SO sarà modificato con alcune funzionalità che saranno riorganizzate per una migliore fruizione da parte dell'utente. Il pulsante "Start" stavolta finirà allineato al centro della parte inferiore dello schermo, anziché sul lato sinistro.

Inoltre, Windows 11 avrà preinstallato il software per le chat Microsoft Teams e Games Pass, un servizio per l'accesso a centinaia di giochi sviluppati per Xbox.

Windows 11 sarà disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti che già utilizzano Windows 10.

Quando inizieranno a girare le prime pre-release per valutare la stabilità del prodotto e correggere le ultime problematiche prima del rilascio definitivo, potremo avere anche le prime risposte alla classica domanda che in casi analoghi immancabilmente si presenta ogni volta. cioè se il nuovo sistema operativo sia da considerarsi realmente una novità rispetto al precedente, in questo caso Windows 10, o semplicemente un aggiornamento con qualche miglioria in più.