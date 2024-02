17a EDIZIONE DAL 3 AL 5 FEBBRAIO 2024

Stand Q10, Padiglione Centrale - Piano Terra

Siena, 31 Gennaio 2024 - APOT, Associazione Produttori Olivicoli Toscani, che conta oltre 3000 olivicoltori e una produzione media annua di 19000 ql di olio di oliva su tutto il territorio toscano, partecipa per la seconda volta a Pitti Taste. La manifestazione, giunta alla 17esima edizione, si svolgerà dal 3 al 5 Febbraio 2024, nella scenografica Fortezza da Basso, a Firenze.

APOT sarà presente tramite APOT Siena con un proprio stand Q10, situato nel padiglione centrale al piano terra, dove sarà possibile conoscere e degustare una pregiata selezione di oli toscani (non solo della Provincia di Siena).

In dettaglio le aziende produttrici: Colle Massari, Castello di Albola, Col d’Orcia, Poggio Bonelli, Azienda Agricola Bagno a Sorra di Fanciulli, Orgolio della Poderina, Dievole, Il Borro, Podere Ricavo, La Crocetta.

"Pitti Taste rappresenta un'opportunità senza pari per esporre i nostri prodotti tra le più alte espressioni del gusto italiano - commenta con soddisfazione il direttore Unione Provinciale Agricoltori e responsabile sezione Apot di Siena, Gianluca Cavicchioli. È una vetrina straordinaria per i nostri imprenditori, offrendo loro, per il secondo anno consecutivo, la preziosa possibilità di presentare le proprie aziende e di narrare con orgoglio la storia del proprio olio. Questo evento non solo celebra l'eccellenza culinaria del nostro territorio, ma anche l'arduo lavoro e la passione di tanti produttori, che con dedizione plasmano il carattere distintivo dei nostri prodotti e del Made in Italy."