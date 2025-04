I cambiamenti promossi dal governo "sono slegati dalla legge", afferma Garber. "L'Università non rinuncerà alla sua indipendenza né rinuncerà ai suoi diritti costituzionali".

Lo scorso lunedì Harvard ha respinto le richieste dell'amministrazione Trump, collegate allo stanziamento di 9 miliardi di dollari in finanziamenti per la ricerca, sostenendo che i cambiamenti promossi dal governo eccedono i limiti della sua legittima autorità e violano sia l'indipendenza dell'università sia i suoi diritti costituzionali.

"L'Università non rinuncerà alla sua indipendenza né rinuncerà ai suoi diritti costituzionali", ha scritto il rettore di Harvard, Alan Garber, in un messaggio alla comunità. Ha aggiunto: "Nessun governo, a prescindere dal partito al potere, dovrebbe dettare cosa le università private possano insegnare, chi possano ammettere e assumere, e quali aree di studio e ricerca possano perseguire".

Il messaggio di Garber era una risposta a una lettera inviata venerdì sera dall'amministrazione Trump, che delineava le richieste che Harvard avrebbe dovuto soddisfare per mantenere il suo rapporto di finanziamento con il governo federale. Queste richieste includono "audit" di programmi e dipartimenti accademici, insieme al punto di vista di studenti, docenti e personale, e modifiche alla struttura di governance e alle procedure di assunzione dell'Università.

I 9 miliardi di dollari in fase di revisione da parte del governo includono 256 milioni di dollari di sostegno alla ricerca per Harvard, più 8,7 miliardi di dollari di impegni futuri con l'Università e diversi ospedali rinomati, tra cui il Mass General, il Dana-Farber Cancer Institute e il Boston Children's. Lunedì sera, l'amministrazione Trump ha annunciato l'intenzione di congelare 2,2 miliardi di dollari di sovvenzioni e 60 milioni di dollari di contratti con Harvard.

L'amministrazione Trump ha criticato la gestione da parte di Harvard delle proteste studentesche legate alla guerra di Gaza. Ha accusato l'Università di non aver protetto adeguatamente gli studenti ebrei nel campus da discriminazioni e molestie antisemite, in violazione del Titolo VI del Civil Rights Act del 1964.

Garber ha sottolineato che Harvard rimane impegnata a combattere l'antisemitismo, anche attraverso una serie di misure implementate nel campus negli ultimi 15 mesi. Inoltre - ha affermato - l'Università ha rispettato la sentenza della Corte Suprema che ha posto fine alle ammissioni basate sulla razza e si è impegnata ad ampliare la diversità intellettuale e di opinioni ad Harvard.

Gli obiettivi dell'Università nella lotta all'antisemitismo "non saranno raggiunti con affermazioni di potere, svincolate dalla legge, per controllare l'insegnamento e l'apprendimento ad Harvard e dettare il nostro modo di operare", ha affermato Garber. "Il compito di affrontare le nostre carenze, onorare i nostri impegni e incarnare i nostri valori spetta a noi, da definire e intraprendere come comunità".

Harvard è solo una delle decine di università prese di mira dall'amministrazione Trump nelle ultime settimane. Il mese scorso, il Dipartimento dell'Istruzione ha inviato lettere a 60 università, tra cui Columbia, Northwestern, l'Università del Michigan e Tufts, minacciando azioni esecutive per il mancato rispetto delle disposizioni antidiscriminatorie del Civil Rights Act del 1964. L'amministrazione ha inoltre adottato l'ulteriore misura di congelare i finanziamenti per la ricerca in diverse istituzioni.

Solide partnership di ricerca e innovazione tra università, governo federale e industria privata risalgono alla Seconda Guerra Mondiale. La ricerca finanziata dal governo e condotta nelle scuole di tutto il paese ha portato a innumerevoli scoperte, dispositivi, trattamenti e altri progressi che hanno contribuito a plasmare il mondo moderno. Computer, robotica, intelligenza artificiale, vaccini e trattamenti per malattie devastanti sono tutti nati da ricerche finanziate dal governo che, dai laboratori e dalle biblioteche, si sono estese all'industria, creando nuovi prodotti, aziende e posti di lavoro.

A marzo, un rapporto dell'organizzazione no-profit United for Medical Research ha mostrato che ogni dollaro di ricerca finanziato dai National Institutes of Health – il principale finanziatore della ricerca biomedica del Paese – genera 2,56 dollari di attività economica. Solo nel 2024, il NIH ha assegnato 36,9 miliardi di dollari in sovvenzioni per la ricerca, generando 94,5 miliardi di dollari di attività economica e sostenendo 408.000 posti di lavoro, secondo il rapporto.

In un'intervista rilasciata lunedì, Daniel P. Gross, professore associato di amministrazione aziendale alla Duke University e coautore di un recente documento di lavoro dell'NBER sulla partnership decennale tra il governo statunitense e l'istruzione superiore, ha affermato che il ritiro dei finanziamenti per la ricerca dalle università sarebbe "catastrofico" per l'innovazione americana.

"Le università sono parte integrante del moderno sistema di innovazione statunitense, che non potrebbe esistere senza di loro", ha affermato Gross, che ha insegnato alla Harvard Business School prima di trasferirsi alla Duke.

George Q. Daley, preside della Harvard Medical School, ha affermato che la biomedicina ha a lungo dipeso da una solida partnership con il governo federale, una partnership che ha portato benefici agli americani in termini di progressi salvavita. Proprio questo mese, ha osservato, Joel Habener della Harvard Medical School ha ricevuto il Breakthrough Prize per il suo lavoro sul GLP-1, che ha portato allo sviluppo di farmaci per il diabete e l'obesità. Daley ha anche citato il lavoro trasformativo nel campo della salute cardiovascolare, dell'immunoterapia contro il cancro e di una serie di altre patologie.

"Ripensando ai 70 anni di questa partnership, gli investimenti del governo hanno prodotto risultati brillanti", ha affermato. "Il fatto che abbiamo Harvard, il MIT e tutti questi straordinari ospedali, ha rappresentato una calamita per gli investimenti di capitale di rischio e ora abbiamo l'infrastruttura di ricerca farmaceutica che viene introdotta nella nostra comunità. Tutto questo è un gioiello nella corona delle bioscienze americane".

La minaccia a questo settore scientifico è un problema ancora più grande in un'epoca di accresciuta competizione con la Cina, ha aggiunto.

"Sembra controproducente e dannoso per l'economia e per la leadership statunitense in biotecnologia e farmaceutica", ha affermato Daley. "Sembra che il martello sia stato abbattuto in un modo che minaccia qualcosa di intrinseco alla leadership statunitense e, in definitiva, alla nostra competitività economica con paesi come la Cina, che stanno investendo moltissimo nella biotecnologia".

Nel suo messaggio alla comunità, Garber ha sottolineato il contributo della ricerca universitaria al progresso scientifico e medico, sottolineando al contempo l'importanza del pensiero indipendente e degli studi accademici.

"La libertà di pensiero e di ricerca, insieme al costante impegno del governo nel rispettarla e proteggerla, ha permesso alle università di contribuire in modo fondamentale a una società libera e a vite più sane e prospere per le persone di tutto il mondo", ha affermato. "Tutti noi condividiamo l'impegno a salvaguardare questa libertà".



Va ricordato che il vicepresidente Vance è venuto in Europa a febbraio per accusare l'Ue di essere antidemocratica per aver impedito la libertà di parola ai propri cittadini, facendo poi l'elogio del "free speech" di cui l'amministrazione Trump si fa vanto.

In base a quanto sta accadendo, secondo i nazifascisti d'America, il cui agire trova ampio consenso e approvazione anche tra i (post) fascisti italiani (vedi Meloni e Salvini), la libertà di parola consiste nel propagandare ciò che conviene a Trump, mentre è da condannare e sanzionare (anche con il carcere e la deportazione) nel caso esprima concetti sgraditi.

E c'è ancora chi pretende di scandalizzarsi se queste "canaglie" a stelle e strisce vengono etichettate come nazifascisti!

Un'ultima postilla: Alan Garber, rettore di Harvard, ha conseguito un dottorato in economia ad Harvard e una laurea in medicina a Stanford. È membro dell'American Medical Association, dell'American Academy of Arts and Sciences e della National Academy of Medicine... ed è ebreo!