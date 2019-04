Compattezza di Governo 2: Roma

Salvini al Gran Premio di Roma di Formula E: "Un giorno ogni tanto Roma è al centro, positivamente, dell'interesse del mondo. Spero continuerà ad esserlo anche lunedì, martedì, mercoledì. Non solo per la metro ferma, la sporcizia, le buche, i topi, il caos nelle periferie".

Salvini ha usato la ruspa, anche se virtuale, per "spianare" la sindaca di Roma Virginia Raggi. E dato che non voleva che le sue parole venissero fraintese, Salvini ha pure aggiunto: "Quando si votò per il Comune, io invitai a votare la Raggi... pensavo che i 5 stelle avrebbero fatto di più. Invece, da utente della città, ogni giorno mi confronto con il degrado".

Ed il ministro dell'Interno non si è neppure preoccupato di cercare poi di smussare i toni della polemica.

Infatti, a chi gli ha chiesto se tali dichiarazioni potessero minare il rapporto tra Lega e Movimento 5 Stelle, lui ha risposto: "Se volete dico che a Roma tutto va bene, che è tutto pulito, la metro è puntuale, che non c'e degrado, che nelle periferie si sta tranquilli e anche in centro non succede niente. Ma non è così."

Inoltre Salvini ha detto che alle prossime elezioni per il Campidoglio la Lega ci sarà e che, in relazione all'ipotesi avanzata dalla stessa Raggi e dalla sottosegretaria all'Economia Laura Castelli di far accollare una parte del debito di Roma allo Stato, ha aggiunto: "Una cosa che il governo non potrà fare è che non potrà regalare i soldi ad una città ignorando le altre. Se qualcuno pensa di fare degli omaggi a Roma, quando ci sono centinaia di Comuni in difficoltà, si sbaglia. O a tutti o a nessuno".

E la Raggi è rimasta in silenzio?

Questa è stata la sua risposta: "Invece di parlare di Roma si occupi della sicurezza. Visti i fatti di cronaca di questi giorni mi sembra di poter dire che non manchi il da farsi. A ognuno il suo lavoro. [Salvini] parla di tutto in tutte le TV, ma mi sembra che non passi mai ai fatti.

Fa piacere che sia passato dal chiedere vagoni della metro senza terroni a riconoscere che grazie a noi si guarda finalmente al futuro. Il ragazzo sta crescendo".

E Salvini non ha replicato? E come avrebbe potuto non farlo: "Roma non è mai stata così sporca, così ferma, così trascurata... caotica e disorganizzata. Colpa di Salvini, o colpa di un sindaco 5 Stelle che in questi anni non ha combinato niente? Il giudizio lo lascio dare ai Romani, io lavoro per dare un futuro migliore a questa splendida città".

E per fortuna che Lega e 5 Stelle sono ancora, per il momento, alleati che appoggiano lo stesso Governo. Se così non fosse, probabilmente, invece della ruspa virtuale, Salvini avrebbe utilizzato una ruspa vera!