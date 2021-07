"Tic Tic Tac" è il nuovo singolo di Ben Dj, artista da sempre protagonista in console durante party più "up" del pianeta (isole comprese). "Tic Tic Tac" è il remake di una celebre hit uscita nell'estate '97. La nuova versione della canzone, decisamente irresistibile, è pronta per far divertire anche nel 2021.

E' una calda estate per Ben Dj, uno che si esibisce con continuità nei migliori club di tutto il Mediterraneo e spesso 'sconfina' in giro per il mondo per private party e eventi d'eccellenza (ha fatto ballare più volte i party di presentazione del mitico The Cal, il Calendario Pirelli) ed è stato tra i 100 giurati di "All Together Now" (Canale 5), show condotto da Michelle Hunziker e dal celeberrimo J-Ax.

E questa volta, per "Tic Tic Tac", non ha fatto tutto da solo. Ha infatti collaborato con la bellissima Juliana Moreira, con il duo hit-maker Los Locos, ed il produttore dai ritmi contagiosi Eddie JoOoe... In particolare, i Los Locos hanno all'attivo mille hit tra cui "La Macarena", "El Meneaito", "Mueve La Colita" e sono in tour ovunque, tra Italia, Brasile, Venezuela, Santo Domingo, Cuba, Messico... Eddie JoOoe invece è un cantante, compositore, produttore e creative director portoricano che in "Tic Tic Tac" usa lo Spanglish per aggiungere un tocco urban pop al singolo. E che dire di Juliana Moreira? Attrice, modella e conduttrice brasiliana, come Ben Dj è ormai italiana d'adozione, ed è il volto noto di molti programmi di successo della TV italiana come "Paperissima Sprint, "Matricole e Meteore", "Colorado"

Chi ha voglia di ascoltare live "Tic Tic Tac" in un dj set a cura di Ben Dj, può seguire l'artista sui social - tra i locali che fa emozionare più spesso a luglio 2021 con il suo sound c'è soprattutto l'esclusivo Twiga di Forte dei Marmi, ma non mancano performance a Milano, a Roma e pure ad Odessa (Ucraina).

Ben Dj Instagram

https://www.instagram.com/btsound/

Ben Dj, Los Locos "Tic Tic Tac" (feat. Juliana Moreira & Eddie Joooe)

iTunes https://music.apple.com/it/album/tic-tic-tac-feat-juliana-moreira-eddie-joooe-single/1571501990

TikTok https://vm.tiktok.com/ZMdanrDH9/

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=xXx_HyJZOx8

Spotify https://open.spotify.com/track/4MgCI8lMNGBnj6Wtdfvl6u?si=f1dbbca68224482b