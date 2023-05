La serata del Premio “Smitizzare in allegria artisti in serata d’onore” avrà luogo venerdì 5 maggio alle ore 20.30 al Piccolo Teatro di Paternò.

Dopo tre anni di fermo a seguito della pandemia torna con tanto entusiasmo e tante novità il “PREMIO NAZIONALE ITINERANTE AD HONOREM” Smitizzare in allegria non solo artisti in serata d’onore”, ideato dall’attore e regista Francesco Mazzullo art director del Teatro dell’Accademia di Catania che lo condurrà assieme alla giornalista Maria Vitale.

Questo premio tra i piu importanti del panorama nazionale e internazionale gode del patrocinio del Ministero per i beni e le attività culturali, dell’assessorato regionale al turismo, beni culturali, ambientali e pubblica istruzione, della Città metropolitana e del Comune di Catania e quest’anno del patrocinio del Comune di Paternò. Non a caso la rosa dei premiati e i particolari di questa prestigiosa XXXII edizione, sono stati resi noti nel corso di una Conferenza stampa svoltasi proprio nella sede del Comune di Paternò alla presenza del sindaco Antonino Naso, dell’assessore allo spettacolo Salvatore Comis, del presidente del Consiglio comunale Marco Tripoli, dell’ideatore del premio Francesco Mazzullo e del direttore artistico dello stesso premio lo scrittore Salvatore Sciuto Addario.

Il sindaco Naso e l’assessore Comis hanno detto «di essere contenti di ospitare questo premio importante che da il meritato riconoscimento a personalità autentiche e professionali, ciascuna nel proprio campo d’azione e che rendono un importante servizio alla società, contribuendo allo sviluppo del territorio di appartenenza e diventando un valore aggiunto in tutti i settori: turismo, cultura, musica, istruzione, romanzo, arti figurative, medicina, aziende commerciali, società civile, legalità, poesia, danza, letteratura, editoria, televisione, cinema, teatro, imprenditoria…..»

Presentata la Giuria tecnica costituita dalla coreografa Birgit Mellert, dalla prof Silvia Emmi, dal maestro Mazzullo e dal direttore artistico Addario che ha selezionato la rosa dei premiati che salirà sul palco del Piccolo teatro di Paternò venerdì 5 maggio a partire dalle ore 20,30. Le motivazioni saranno lette dagli attori del Teatro dell’Accademia di Catania. Previsti interventi musicali a cura del cantautore pluripremiato Mario Valenti e del tenore Pietro Paolo Farace dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia che si esibirà assieme al tenore e al soprano Salvo e Melinda Silvano e ci saranno altre sorprese.

Ecco i nomi dei 17 premiati: Marcella Argento (sez. romanzo in forme diverse), Avv Enzo Guarnera (sez. legalità), l’Asd “Nocte tempore” di Paternò e Belpasso di cui è presidente Pietro Paolo Farace (sez. Associazioni), l’Azienda enogastronomica dei fratelli Gaetano, Luigi e Santo Pastura che operano a Misterbianco (sez. Enogastronomia), Azienda commerciale Tools and equipment srl dei fratelli Filippo e Carmelo Zanghì anch’essa di Misterbiano (sez. aziende commerciali), l’Azienda agricola “Musa “ di Bronte diretta dall’avv.Carmelo Schilirò (sez. aziende agricole e ristorazione); il ristorante “Caffè greco “ di Gravellonia Lamellina in provincia di Pavia e il suo direttore Fabio Quaglia (sez. ristorazione ); la Cooperativa sociale A.S.A.R. diretta dalla dott Agata Rizzo (sez.riservata al sociale), Mario Valenti cantautore siciliano (sez. Musica), l’attore teatrale e caratterista cinematografico Giuseppe Torrisi (sez. teatro-cinema), Giovanbattista Caruso assessore al Comune di Paternò e Salvatore Comis responsabile alle attività produttive e allo spettacolo dello stesso Paternò (sez .cultura), l’Associazione Teatro giovane Turi Pappalardo di Paternò con il presidente Biagio Di Caro e il direttore artistico Francesco Pappalardo (sez. teatro), Maria Musumarra scrittrice (sez. letteratura), Graziella Parlagreco pittrice (sez. Arti figurative) e Antonio Chiaromonte produttore Cinemaset srl (sez. produzione cinematografica), Maria Benedetta Gennaro dirigente scolastica (sez. istruzione).