Opera dei Pupi. A Petralia Soprana, in prima nazionale, “Il primo tradimento di Gano di Magonza” di Angelo Sicilia e Leonardo Bruno.

Domani sera nel Borgo più bello d’Italia sarà l’opera dei pupi ad incantare. In prima nazionale sarà messo in scena “Il primo tradimento di Gano di Magonza” a cura di Angelo Sicilia e Leonardo Bruno. Sarà uno spettacolo che si muoverà attraverso la tradizione e l’innovazione, tra suoni, mapping e teatro di figura. L’evento e a cura della Marionettistica Popolare Siciliana e rientra tra le manifestazioni del cartellone estivo di Petralia Soprana. In scena, oltre a Angelo Sicilia, ci saranno i manianti: Daniele Giglia e Simone Spadafora. Le musiche originali, le immagini e il mapping sono di Leoanrdo Bruno. I protagonisti assoluti saranno i pupi.

L’appuntamento con questo evento unico nel suo genere è per domani sera (mercoledì) alle ore 22:00 nella piazza Duomo.