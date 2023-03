Il nuovo S23 Galaxy Plus della Samsung monta il processore di ultima generazione Snapdragon 8 Gen 2 basato sul microprocessore Cortex X3. Il Sistema operativo è Android 13 con le nuove patch in materia di sicurezza, con aggiornamenti garantiti per almeno 5 anni.

Il cellulare dispone di un gruppo ottico di 3 telecamere che garantiscono acquisizioni fino a 50 megapixel, di cui fa parte un quadrangolare di 12 megapixel. Sul frontale è alloggiata una telecamera da 10 Mp.

I materiali utilizzati sono di alta qualità, principalmente alluminio, e riciclati, come il vetro, per rimarcare l'attenzione che il produttore ha per le problematiche legate all'ambiente.

