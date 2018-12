Pietro Del Vaglio e Valeria Marini, l'incontro dopo anni ricordando insieme grandi successi

Un piacevole incontro tra Pietro Del Vaglio, interior designer di fama mondiale, e l'esplosiva e popolare Valeria Marini dietro le quinte dell'evento Eccellenze Reali, nella suggestiva ed elegante location del teatrino di corte del Palazzo Reale di Napoli dove proprio lui è stato uno dei premiati, tra importanti personalità e tantissimi vip dello spettacolo.

"Quando ho disegnato la collezione ribbon di poltrone e divani, ebbe un fortissimo successo di critica e di stampa, fu esposta in molti saloni anche all'estero, pure a New York e fu in quell'occasione , che anche il New York Times si interessò all'innovazione che avevo apportato nel campo della seduta.

Alcuni di questi pezzi furono dati in conto deposito allo Studio Claudio Porcarelli, il quale ne ha ricavato tante foto con divi del cinema e dello spettacolo, e tra questi Valeria Marini fotografata sulla mia Chaise longue ROLLER" ricorda con orgoglio ed emozione Del Vaglio.

E così, l'ha incontrata dopo anni, in un evento di grande spessore ricordando questo particolare immortalato con l'immagine che racchiude gusto ed eleganza sempre elementi distintivi del poeta dell'arredo, Pietro Del Vaglio. D'altronde, le creazioni targate Del Vaglio sono le più amate dai vip.