A Campagnano di Roma arriva il CHILDREN SMILE VILLAGE, per i bambini di Amatrice

9 comici provenienti da Zelig, Colorado, Made in Sud, 25 stage di danza, grandi artisti di musica popolare, classica, lirica e pop, una cucina di 70 metri quadrati con le eccellenze delle 4 regioni colpite dal sisma, attività per bambini, auto d’epoca, sbandieratori, scherma storica e molto altro.

Dal 25 al 27 maggio a CAMPAGNANO DI ROMA arriva il

CHILDREN SMILE VILLAGE

con Massimo Bagnato, Marco Capretti, Stefano Vigilante e Paolo Pesce Nana, Marko Tana, Gianfranco Phino, Fabrizio Gaetani, Marco Passiglia e Gennaro Calabrese

25 - 27 maggio, Autodromo di Vallelunga

Dal 25 al 27 maggio a Campagnano di Roma, presso l'Autodromo di Vallelunga, arriva il Children Smile Village, tre giorni di solidarietà per raccogliere fondi da donare ai bambini di Amatrice per la creazione di una nuova area gioco bimbi con 40 appuntamenti artistici e culturali, degustazioni e molto altro.

Un evento che unisce cultura, musica, intrattenimento, valorizzazione del territorio e cibo, con due aree palco, un auditorium al coperto ricco di iniziative culturali, 30 stage e workshop di danza, una cucina di 70 metri quadrati per dare spazio alle eccellenze gastronomiche di Lazio Marche, Abruzzo, e Umbria, 50 stand di mercatino dell’artigianato, vintage, modernariato, area bimbi, area cani. Un progetto pensato per finalità benefiche, ma anche un appuntamento prestigioso per il territorio che lo ospita dove si alterneranno spettacoli dal vivo, cabaret, sfilate d’auto d’epoca, street food, dj-set: una grande maratona della solidarietà per i bambini di Amatrice.

L’apertura di venerdì 25 maggio sarà dedicata tutto ai bambini con la presentazione delle scuole che hanno aderito al progetto (Scuole infanzia e primarie di Amatrice, plessi di Accumoli e Cittareale, scuola Espazia di Monterotondo e scuole primarie di Campagnano), la proiezione del documentario I HAVE A DREAM realizzato con i bambini di Amatrice dal regista Leopoldo Pescatore e dalla sua troupe.





Al Children Smile Village il sabato e la domenica sarà protagonista la danza e la perfomance grazie al lavoro del direttore artistico Claudio Meloni che ha dato vita al Dance Smile Festival: 25 workshop, esibizioni e stages a cura di Lavinia Alberti, Mariangela Cafagna, Mariella Castelli, Roberto Croce, Ilenia D’Agostino, Emanuela Futia, Rita Gagliardi, Alessandra Grimaldi, Maria Gabriella Huober, Antonella Iadicicco, Vinicio Mainini, Martina Pinti, Max Mart, Fabio e Remo Mazzeo, Tilde Nocera, Eleonora Palladino, Matteo Pastore, Fatone Patrick, Alessandra Puglielli, Ilaria Sambucci, Bedi Samir, Maria Stopper, Carla Tombesi, Zambusi-Iuliano. Moderatori Amerigo Gardini, Paola Perrone e Roberto Di Napoli con la collaborazione artistica di Rita Rodi e la collaborazione generale di Valerio Chirri.

ll sabato sera al Galà della Solidarietà presentato da Massimiliano Buzzanca con Gabriele Marconi e la madrina della serata Pamela Prati la musica sarà la protagonista assoluta: per la prima volta nell’Autodromo di Vallelunga un concerto lirico-pop con il tenore Francesco Malapena, il Baritono Tenore Sergio Ciccarelli, il Soprano Eleonora Arpaise, il pianoforte di M° Luca Mennella e il violino di M° Lukas Hoti. A seguire djset caraibico con la Noche Cubana del Dj El Samurai de Cuba e Dj El Papi, data ufficiale del tour europeo.

Domenica 27 maggio, oltre agli stage di danza, ci sarà la sfilata di auto d’epoca, alle esibizioni degli sbandieratori e alle 19.00 al concerto di musica popolare del cantautore abruzzese ‘NDUCCIO.

A seguire Massimiliano Buzzanca con la madrina Matilde Brandi presenterà le esibizioni di Giada Nobile e della Octopus Jazz Lab di Fabio Frizzi. Il Children Smile Village si chiuderà con la MARATONA DI CABARET DI CUORE COMICO. Sul palco: Massimo Bagnato, Marco Capretti, Stefano Vigilante e Paolo Pesce Nana, Marko Tana, Gianfranco Phino, Fabrizio Gaetani, Marco Passiglia e Gennaro Calabrese

Il Children Smile Village è l'evento finale del progetto CHILDREN SMILE a cura della Onlus Children of the World organizzatrice e ideatrice anche della storica manifestazione IL CUORE NEL PALLONE. L’evento è stato possibile grazie alla disponibilità dei Comuni di Amatrice, Accumoli e Cittareale. Un ringraziamento particolare va al Comune di Campagnano di Roma per aver sostenuto l’iniziativa con la collaborazione dei Comuni di Monterosi, Castelnuovo di Porto, Mazzano Romano, Trevignano Romano e Calcata.

Si ringraziano le Protezioni Civili e le ProLoco di Campagnano di Roma, Castelnuovo di Porto, Monterosi, Calcata, Mazzano Romano,Trevignano, l’A.N.P.S Provincia Roma 2 , Rieti Grp , CRAL della Città giudiziaria di Roma e al nostro media partner RADIO RADIO per il suo sostegno.

ORARI VILLAGE: 10.00 24.00, INGRESSO LIBERO