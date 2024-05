“Il Cosmo e la Poesia” Di fronte ad un nuovo universo? Come e perché proprio in questa epoca, siamo davanti ad un universo mai visto né mai sognato

Frascati Poesia: Mercoledì 15 maggio ore 17.00 – Fondo Librario G. Ferroni – Via di Villa Borghese 8 – Frascati, si svolgerà un incontro dal titolo “Il Cosmo e la Poesia” a cura di Marco Castellani. Siamo senz’altro in tempi di cambiamento d’epoca e questo vale anche per le discipline come l’astronomia.

I dati che giungono dai nuovi strumenti, come il Telescopio James Webb e il Telescopio Euclid scuotono alle fondamenta il nostro modello di universo e dunque il nostro stesso modo di pensare e di pensarci al suo interno. Per questo è più congruente dire che siamo di fronte ad un “nuovo universo”, un cosmo in continuo movimento e rapidissima espansione, diverso da quello che si è pensato per interi millenni: un cosmo che mentre ci permette - per la prima volta nella storia umana – di rispondere in modo scientifico a domande come quelle riguardo l’età e le dimensioni del cosmo, al tempo stesso ci apre chiarissima la percezione della nostra ignoranza, in primo luogo attraverso il problema dell’energia e della materia oscura.

La apparente crisi della cosmologia contemporanea in realtà è però un momento di potenziale grande fecondità, perché ci spinge ad una alleanza nuova con chi solo la può aiutare a ritrovarsi completa, ovvero il pensiero poetico. A sua volta la poesia convoca la scienza perché il suo stesso stupore si faccia robusto, radicato: noi dunque ci gioveremo della compagnia di poeti e poetesse come Claudio Damiani, Davide Rondoni, Annalisa Manstretta e Tiziano Broggiato - perlopiù ben noti al pubblico di Frascati Poesia - per camminare insieme verso un nuovo punto di equilibrio, in quest’epoca accelerata così particolare.

