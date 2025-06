"Sorella di Perfezione" è la mia ultima opera. La poesia è come la magia: sorprende il lettore, lo emoziona, gli fa palpitare il cuore. La poesia è la forma più nobile di letteratura. Con questo non voglio assolutamente dire di essere un profeta. Ho scritto un libro di circa 230 pagine. Ho impiegato ben quattro anni per scrivere le poesie che sono nell'antologia “Sorella di perfezione” (LFA Publisher). Perché dovreste leggere le mie poesie? Una risposta non ce l'ho, e non intendo stupirvi con effetti speciali e paroloni.

"Sorella di Perfezione" accoglie tante poesie, circa duecento. Ogni lirica affronta uno o più temi e tutti di grande attualità: amore, vita, morte, povertà, malattia, guerra, etc. Sostanzialmente parlo degli ultimi e dei penultimi, parlo di persone che dalla vita hanno ottenuto poco o niente.

Giuseppe Iannozzi (Torino, 1972) è scrittore, giornalista, critico letterario e blogger. È autore dei romanzi Angeli caduti (Cicorivolta edizioni, 2012), L’ultimo segreto di Nietzsche (Cicorivolta edizioni, 2013), La cattiva strada (Cicorivolta edizioni, 2014), La lebbra (Edizioni Il Foglio, 2013). Nel 2016 ha curato e tradotto gli apocrifi bukowskiani Bukowski, racconta! (Edizioni Il Foglio, 2016); nel 2017 ha pubblicato la sua prima antologia poetica, Donne e parole. Sulle orme di Leonard Cohen (Edizioni Il Foglio). A fine dicembre 2017 è uscito Il male peggiore. Storie di scrittori e di donne (Edizioni Il Foglio).

Nel 2025 ha pubblicato Sorella di Perfezione (LFA Publisher, maggio 2025).

Scrive sul suo blog Iannozzi Giuseppe – Scrittore e giornalista, collabora con diverse testate online e cartacee. Alcuni suoi racconti e poesie sono stati ospitati su quotidiani locali e riviste letterarie.

