Si è tenuto il raduno pre-campionato per assistenti e arbitri, accolti a Sportilia dal presidente dell'AIA Alfredo Trentalange e dal Responsabile della CAN Gianluca Rocchi.

Nell'occasione, il designatore Rocchi ha dettato le linee guida per la nuova stagione, illustrando la lettura interpretativa del fuorigioco con i chiarimenti sulla distinzione, ai fini della valutazione, tra giocate intenzionali e non intenzionali.

Il programma ha inoltre compreso una riunione con Domenico Messina sul ruolo del IV ufficiale di gara ed un incontro dedicato al VAR sulla scelta delle migliori inquadrature da utilizzare per la valutazione delle varie dinamiche di gioco.

Che cosa ci dovremmo attendere, per quanto riguarda gli arbitri, a partire già dalle prossime gare di Serie A?

Per quanto riguarda il fuorigioco, saranno giudicate in modo più restrittivo molte situazioni che prima venivano considerate giocate – e che sanavano così un offside – mentre adesso verranno trasformate in deviazioni, aumentando pertanto il numero delle situazioni "da fischiare".

Sul tema del Var, sarà utilizzato ancora di più per togliere certi rigori, soprattutto quelli che vengono considerati "rigorini". Il numero di rigori si è ridotto notevolmente nel corso degli anni, passando da 187 nella stagione 2019-20 a 150 nel 2020-21, fino a 140 nel campionato scorso.

Gli arbitri nel ritiro di Sportilia hanno fatto anche dei test sul rivedere le azioni dal monitor in campo, con corsa di cinquanta metri e visione immediata dell'episodio al Var.

«I ragazzi in questi giorni hanno dimostrato di essere atleti al 100% e siamo veramente contenti della loro qualità fisica", ha dichiarato il designatore Rocchi. "Abbiamo diviso il lavoro per aree, con temi come l'offside che quest'anno subirà un cambiamento direi molto importante, o il fallo di mano, il calcio di rigore e tutto ciò che riguarda i falli di gioco. E c'è una sotto area che riguarda i falli di mano in occasione dei calci di rigore. Gli assistenti? Ormai sono dei secondi arbitri».





Crediti immagine: cs AIA-Figtc