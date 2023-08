Continuano le serate esclusive al JP Pineta di Milano Marittima.



Tutti i venerdì non manca la serata MAMACITA, come il giorno 11 Agosto, un vero e proprio cult, tra ritmi black, hip hop, reggaeton, in collaborazione con radio 105, che scalderanno il Pineta. Sabato 12, invece, in console ci sarà LUCA DAFFRE'.

Domenica 13 Agosto ancora MAMACITA EXTRA DATE, il 14, poi, White Party, il secondo della stagione estiva per JP Pineta, dove gradito è il dress code white per entrare anche se non obbligatorio per una festa dedicata all'estate della Riviera Romagnola che torna a risorgere qui nel locale charmant, come è stato già definito. Se la moda di organizzare white party proviene dagli Stati Uniti e si è diffuso rapidamente anche qui in Italia e negli USA aveva l'aspetto di una semplice tendenza estiva copiata dai vip di Hollywood per far risaltare l'abbronzatura e raccogliere fondi in favore della ricerca contro l'AIDS, al Pineta di Milano Marittima continuerà a essere il simbolo di purezza e divertimento consapevole. Il 15, in occasione di Ferragosto, la guest star in console sarà ALE BASCIANO, il 16, infine, serata AURA, con musica house e con il noto dj e curatore musicale GLAUCO DI MAMBRO.



Durante la serata non mancheranno signature cocktail, preparati dagli esperti bartender di JP Pineta, gustosi appetizer, tra arredi e illuminazione design, in un'atmosfera di charme.



Diffuso da ltc x Studio Lovatelli [email protected]