La Ocean Viking salva dei migranti in difficoltà al largo della Lilbia

Dopo neppure 24 ore dall'inizio delle operazioni nella zona SAR davanti alle coste della Libia, la Ocean Viking, nave progettata per operazioni di soccorso e gestita in collaborazione da SOS Mediterranee e MSG, ha comunicato di aver tratto in salvo alcune decine di persone che si trovavano a bordo di un gommone in difficoltà in acque internazionali, al largo delle coste libiche.

L'operazione di soccorso si è svolta con successo e tutte le persone sono state tratte in salvo e portate a bordo della Ocean Viking, a cui ieri Malta ha negato di fare rifornimento di carburante nelleproprie acque territoriali, nonostante fosse già stato programmato.

L'imbarcazione a cui il personale di SOS Mediterranee ha prestato soccorso, secondo Alarm Phone, sarebbe la stessa che ieri sera aveva segnalato la propria posizione alla Ong dichiarando di essere in difficoltà e di trovarsi vicino alla Libia. Dopo la segnalazione, Alarm Phone aveva informato le autorità e la Ocean Viking. Secondo Alarm Phone i migranti a bordo di quel gommone erano 80, tra cui alcune donne e bambini.

Nel frattempo, nonostante la bocciatura tecnica del suo decreto sicurezza da parte del presidente della Repubblica che ne ha sottolineato l'incoerenza e le criticità, il ministro dell'Interno Salvini dice di esser pronto a firmare il divieto di ingresso in acque italiane per la Ocean Viking, aggiungendo di aver scritto anche al governo spagnolo di "farsi carico dei 120" a bordo di Open Arms.

Sarà curioso vedere, a questo punto con una crisi di governo in atto, se anche gli altri ministri Trenta e Toninelli, così come il premier Conte, daranno il loro assenso, necessario per renderlo esecutivo, al comunque assurdo e inutile divieto annunciato da Salvini.

Nuovo braccio di ferro all'orizzonte sulla pelle dei migranti? È possibile, anche in considerazione che adesso la campagna elettorale di Lega e 5 stelle, mai terminata dopo le politiche 2018, è finalizzata ad acquisire voti in vista delle ormai quasi certe prossime elezioni.



Di seguito è possibile avere l'ultima posizione sempre aggiornata della Ocean Viking...