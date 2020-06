Il bomber della Lazio, Ciro Immobile, dopo quanto fatto in questa sagione ha finito per avere molte richieste dal mercato, sia in Italia che all'estero.

Il "parsimonioso" presidente Lotito avrebbe però deciso cosa fare del suo attaccante al momento della riapertura del calciomercato: trattenere Immobile.

E per evitare tensioni e braccio di ferro, la Lazio si cautelerebbe al riguardo proponendo al proprio centravanti un rinnovo di contratto, con adeguamento economico, che lo legherebbe ai biancocelesti per altri 5 anni, nonostante abbia compiuto 30 anni.

Intanto operazioni importanti si muovono sul fronte delle entrate per il club capitolino.