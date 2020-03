I Concerti e dj set di oggi domenica 29 marzo al 2 aprile da

Piero' Pelu' i Moda' Zucchero al Dj Claudio Ciccone Bros

Non solo musica da casa dunque ma anche un lavoro di sensibilizzazione alla solidarieta' per #iosuonodacasa infatti al numero 45527 si possono donare due euro con un sms, 5 o 10 euro da telefono fisso, e a invitare a farlo per contribuire ad aumentare i posti "unità posto letto rianimazione" (letto, respiratore, pompa, infusionali, monitor) disponibili per l'emergenza Coronavirus (COVID-19) dell'ospedale Niguarda di Milano.

Gli artisti di #iosuonodacasa dal 29 marzo al 3 aprile sono pronti ad affilare gli strumenti e intrattenere il pubblico da remoto, come sta accadendo in questi giorni di isolamento domestico necessario per contenere il contagio da COVID-19.

L’iniziativa è partita dal direttore di Rockol – Franco Zanetti – che per primo ha avuto l’intuizione di non interrompere la musica dopo l’annullamento di tutti i concerti fino al 3 aprile, come impone il DPCM siglato dal Premier Giuseppe Conte.

29 marzo, ore 16.30: Osvaldo Di Dio https://www.facebook.com/osvaldodidio

29 marzo, ore 17,30: Gisella Cozzo https://www.instagram.com/gisellacozzoofficial/?hl=en

29 marzo, ore 17.30: Milena Setola https://www.instagram.com/milena.cantante/

29 marzo, ore 18,30: Enzo Beccia https://www.facebook.com/Beccia.Enzo

29 marzo, ore 20: Modà https://www.instagram.com/modaufficiale/, https://www.facebook.com/rockmoda/

29 marzo, ore 21: Piero Pelù http://www.instagram.com/pieropelufficiale

29 marzo, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

30 marzo, ore 15: Naomi Berill www.facebook.com/nberrill/ , https://www.instagram.com/naomiberrillcello/

30 marzo, ore 16.30: Osvaldo Di Dio https://www.facebook.com/osvaldodidio

30 marzo, ore 18: Alfonso Di Berardino https://www.facebook.com/alfonso.diberardino.3

30 marzo, ore 18: Pierdavide Carone https://www.instagram.com/piercarone88/?hl=it

30 marzo, ore 19: Panta Band https://www.instagram.com/pantaband/ , https://www.facebook.com/pantabandofficial/

30 marzo ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

31 marzo, ore 16,30: Osvaldo Di Dio https://www.facebook.com/osvaldodidio

31 marzo, ore 17.30: Camille Cabaltera https://www.instagram.com/camillecabalteraofficial

31 marzo, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

1 aprile, ore 16,30: Osvaldo Di Dio https://www.facebook.com/osvaldodidio

1 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

2 aprile, ore 15: Naomi Berill www.facebook.com/nberrill/ , https://www.instagram.com/naomiberrillcello/

2 aprile, ore 16,30: Osvaldo Di Dio https://www.facebook.com/osvaldodidio

2 aprile, ore 18: Zucchero -> www.instagram.com/zuccherosugar/, www.facebook.com/ZuccheroFornaciari

2 aprile, ore 18,30: Diana Tejera https://www.instagram.com/dianatejeraofficial/

2 aprile, ore 20.30: Camilla Fascina https://www.instagram.com/camillafascina/?hl=it

2 aprile, ore 22: DJ Claudio Ciccone Bros https://www.facebook.com/djclaudiocicconebros

Il progetto è sostenuto da OM – Optimagazine e da Onstage, Newsic, Frequenza italiana, Paola Gallo (Onde Funky) e Musica dal Palco, oltre che da All Music Italia che ha raccolto immediatamente il guanto di sfida lanciato da Rockol, dal quale è partita l’idea subito accolta dagli altri partner.

