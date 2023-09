Il singolo dell’artista sugli stores digitali e nelle radio

“Rime Crime” è il singolo estratto dall’album “Atlantide” del poliedrico artista Strategist, sui principali stores digitali e dal 22 settembre nelle radio in promozione nazionale. Atmosfere da Club in stile Gangsta Rap, fanno da cornice ad un’opera che vuole esaltare il potere del Rap travalicando ogni confine. Da definirlo: “Autocelebrativo”.

Ascolta Rime Crime

https://open.spotify.com/track/2eiisWqszkZhMEj62ZZGWF?si=230d8051375f4da9

Storia dell’artista

Strategist è un rapper e producer italiano dalle influenze Horrorcore e rap dalle venature old school. L’artista è estremamente attivo nel panorama Underground, ed ha condiviso il palco con: Inoky, Canesecco e XVI Religion. Collabora inoltre con vari artisti di fama internazionale con i quali crea una forte connessione. Molti e prolifici i suoi featuring in giro per il mondo: Francia, Russia, Olanda, Inghilterra, USA, collaborando inoltre con artisti del calibro di: Endemic Emerald, Ruste Juxx, Benny Holiday, Skits Vicious e molti altri.

Facebook: https://www.facebook.com/StrategistSound

Instagram: https://www.instagram.com/strategist_1984/