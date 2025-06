Il producer mantovano firma un brano elettronico ipnotico e visionario con una delle voci più iconiche della scena dance internazionale

Una voce riconoscibile, una base elettronica ipnotica, chitarre taglienti e una produzione magnetica: “The Hunger” è il nuovo singolo firmato dal producer mantovano Andrew Kyo, già noto per i suoi progetti rock e industrial sotto il nome di Fabiano Andreacchio, qui al lavoro con Kris Kiss, artista multiplatino dalla voce già protagonista di alcune delle più grandi hit dance mondiali lavorando inoltre con nomi quali Hardwell, Don Diablo e Steve Aoki.

Il brano, (mix e master a cura di HeadStudio) disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 30 maggio e nelle radio in promozione nazionale e internazionale, rappresenta un nuovo capitolo nella ricerca sonora di Andrew Kyo, tra echi elettronici e tensione cinematica, tra il buio e il ritmo, in bilico costante tra energia e suggestione. “The Hunger” è un lavoro stratificato, dove ogni elemento contribuisce a costruire un universo sonoro immersivo e pulsante. È proprio l’idea di “fame” a sostenere l’intera architettura creativa del brano: una fame viscerale, simbolica e sensuale, che si manifesta in un sound design meticoloso, nella precisione dei dettagli e nella cura degli equilibri nell’arrangiamento. Una fame che è anche desiderio, ambizione, trasgressione. Il brano si muove tra atmosfere notturne, tensioni sotterranee e aperture improvvise, restituendo l’immagine di un club immaginario, in cui si balla con gli occhi chiusi e il cuore in fiamme. La voce di Kris Kiss è l’elemento cardine: potente, iconica, riconoscibile. La sua interpretazione dona tridimensionalità e potenza alla traccia, trasportandola in una dimensione globale. Una collaborazione fortemente voluta da Andrew Kyo per dare corpo a questa visione sonora. A corredo di tutto ciò, un video in collaborazione con la Urban DanceFloor di Verona, che ha coreografato l’intero pezzo in una danza house/urbana tipica del loro inconfondibile stile. La storia che ruota attorno al brano, ben tradotta in immagini nel videoclip ufficiale, parla della motivazione che ognuno di noi deve trovare in se stesso per migliorarsi e raggiungere obiettivi che sembrano irraggiungibili. “The Hunger” è “La fame” di successo, nel senso più positivo del termine.

Ascolta l’artista

https://open.spotify.com/intl-it/artist/5MvGQrQKlFh9s2yj4EQpy6?si=ZPZBBWBmSeaqM5kK-mMV8g

Conosciuto in passato per le sue incursioni nel metal e nell'industrial (Atomic Factory, Gory Blister e Mothercare), Andrew Kyo prosegue così nel suo percorso da produttore elettronico, affermando una personalità musicale sempre più definita, stratificata e coerente. Il risultato è una traccia che vibra di un’energia propria, pensata per i club ma anche per un ascolto profondo.

“The Hunger” è solo il primo passo di una nuova fase creativa, che vedrà Andrew Kyo pubblicare nuova musica già nei prossimi mesi. Una produzione che guarda al futuro, senza dimenticare il vissuto di un artista sempre in movimento.

Hyperlink: https://distrokid.com/hyperfollow/andrewkyo/the-hunger-feat-kris-kiss-radio-edit

Instagram: https://www.instagram.com/andrewkyodj

SoundCloud: https://soundcloud.com/andrewkyodj - E-mail: [email protected]