Della guerra in Ucraina quasi non se ne parla più, se non fosse per le resistenze del Congresso USA a proseguire nei finanziamenti.

Di seguito, i numeri 'ufficiali' di due anni di guerra per farvi un'idea da soli.



Vittime

A dicembre 2023, secondo il ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu, le vittime militari ucraine ammontavano a 383.000, tra morti e feriti, di cui 159.000 quelle dall'inizio della controffensiva. (fonte ANSA)

Per fare un confronto, le vittime statunitensi in Vietnam furono circa 210.000 con oltre 58.000 soldati uccisi e più di 153.000 feriti, ma su un arco di 8 anni. (fonte US National Archive)



I territori occupati



Dopo due anni di guerra, la Russia controlla quasi tutto il Donbass oltre alla Crimea, con l'aggiunta del Kherson e buona parte dell'Oblast di Zaporiskia. L'Oblast di Charkiv, ormai devastato da offensive e controffensive, continua a subire bombardamenti, anche se molto minori rispetto al passato. (fonte Liveuamap)

Per fare un confronto, in due anni l'Ucraina ha perso territori per circa 120.000 km² (17%), più o meno pari all'intera superficie di Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Triveneto ed Emilia Romagna.



Spesa bellica

Tra il 2022 e il 2023 l’Ucraina ha ricevuto assistenza economica e militare per 255 miliardi di euro da febbraio 2022. Di questi, 156 miliardi di euro provengono dai Paesi europei e da Bruxelles e 71,8 miliardi di euro dagli Stati Uniti. (fonte Key4biz)

Il ministero delle Finanze ucraino stima che nel 2024 il Paese avrà bisogno di contributi esterni per 34,45 miliardi di euro. (fonte EuroNews )

Per fare un confronto, la guerra in Afghanistan è costata agli USA 1.000 miliardi, ma distribuiti in 20 anni. (fonte Sole24ore)



Demografia

Agli inizi del 2022 l'Ucraina contava 43,79 milioni di abitanti, oggi i dati ufficiali indicano 31,1 milioni nei territori attualmente controllati dal Governo ucraino (-28%).

( fonte Istituto per la Demografia e gli Studi sociali dell’Accademia nazionale delle scienze dell’Ucraina - Kennan Institute )

I profughi ucraini alla fine del 2022 erano 5,7 milioni. ( fonte UNHCR )

Secondo Eurostat, quasi 4 milioni di questi profughi sono stati accolti nell'Unione Europea ai sensi della legge sulla protezione temporanea.

Circa la metà di coloro che sono fuggiti dalla guerra sono donne tra i 20 e i 64 anni e un terzo sono bambini e adolescenti.

Per fare un confronto, dalla Siria sono con quasi 7 milioni i profughi scappati . Seguono il Venezuela con 4,6 milioni, l’Afghanistan (2,7 milioni), il Sud Sudan (2,4) e il Myanmar (1,2). (fonte Openopolis)



Economia

Dal 2022 al 2023 il PIL ucraino è cresciuto da 135,7 a 148,6 miliardi Euro a prezzi correnti +(1,1%). (fonte Osservatorio Economico MAE)

Per fare un confronto, in Italia nello stesso periodo il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,7%.

(fonte Soldi on line)

La Germania è in recessione dopo un'annata nera per l’industria ed il suo PIL è sceso dello 0,3% nel 2023. (fonte Sole24ore)