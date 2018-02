Sanremo 2018 Fashion Music. A parlare Rachele Ricca

Sanremo 2018 fashion music , ideato e organizzato da Canio Loguercio , si avvale di stilisti affermati ed emergenti per il grande evento che si svolgerà il 9 febbraio nella settimana festivaliera e sarà condotto da Veronica Maya.

Ecco Rachele Ricca

Da dove proviene e come ha cominciato?

Io sono originaria di Contursi Terme; mi sono data da fare perché non avevo un lavoro ed ecco che a 15 anni mia madre mi mise un ago in mano e mi insegnò tante cose. Per qualche anno ho avuto il privilegio del posto fisso, svanito in seguito nuovamente ed ecco che ho dovuto reinventarmi e rimettermi in discussione.

Che cosa si prova ad essere a Sanremo nella settimana del Festival?

Per me è un enorme traguardo oltre che un grande onore. Potrei paragonarlo a quando un artista giunge sulla collina di Hollywood: è un mix di emozioni mai provato, è quello che tutti sognano.

Qual è lo stile della sua collezione?

Lo stile rappresenta Contursi Terme, con immagini suggestive dei paesaggi della mia città e del Sele. Porterò in passerella delle casacche, dei pantaloni e due abiti.