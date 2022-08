Servizio di Laura Del Bono - LiberoNews24. Dal 23 al 25 Settembre 2022, presso l'Area eventi del comune di Pollena Trocchia (NA), andrà di scena un'importante Kermesse dedicata alla valorizzazione nel mondo dei prodotti tipici vesuviani e partenopei e tra questi ovviamente non poteva assolutamente mancare la "Regina Piazza" nonché il famoso pomodorino piennolo e la mozzarella di bufala.

Ecco dunque che l'edizione di quest'anno del NAPOLI PIZZA FESTIVAL vuole a tutti i costi andare a sottolineare a carattere mondiale il vero "tesoro" del capoluogo campano.

Tanti ospiti di prestigio nella tre giorni accolti presso l'Area eventi di Pollena, (oltre 20.000 metri) allestiti per l'occasione per accogliere degnamente il suo pubblico.

Durante la tre giorni, va ad incastrarsi quello che sarà di sicuro l'evento nell'evento, ovvero la prima edizione del PREMIO ECCELLENZE VESUVIANE (SABATO 24 Settembre), alla presenza di illustri esponenti delle autorità locali nonché di Super ospiti nazionali, alcuni, figli di questa gloriosa terra.

Ma andiamo a vedere nello specifico il cartellone degli eventi in programmazione.

I Cancelli si apriranno il giorno 23 con ovviamente gli stand enogastronomici e le illustri pizzerie locali, la prima serata sarà impreziosita dalla performance live di ROCCO DI MAIOLI Sax, MASSIMO COZZOLINO, ERMES, CLONE ed il CONCERTO LIVE di DANIEL COLANGELI ex voce solista (7anni) de i Cugini di Campagna che riproporrà tutti i principali successi della storica formazione italiana.

Sabato 24 Settembre, sempre con i cancelli aperti dalle ore 20:00, invece si terrà come detto in precedenza, l'evento nell'evento, ovvero la Prima edizione del PREMIO "ECCELLENZE VESUVIANE" che quest'anno vedrà premiare 2 talenti assoluti made in Naples ed affermati ormai in tutto il mondo grazie alla SERIE TELEVISIVA di casa RAI, "MARE FUORI" alla sua terza stagione. Ebbene sì! Le istituzioni nonché l'organizzazione della manifestazione, hanno deciso di premiare il talento e il grosso successo di due dei protagonisti della rinomata serie tv, ARTEM ed ANTONIO OREFICE.

Successivamente alla premiazione in pompa magna sul palco, i due giovani talenti, si concederanno agli innumerevoli fans per autografi e selfie nell'apposito MEET & GREET che sarà allestito per l'occasione. L'evento del 24, sarà impreziosito dalla presenza nonché dalla performance live di un altro giovane talento esploso a suon di condivisioni e visualizzazioni sui vari social, tante che oggi risulta essere ai primissimi posti dell'indice di gradimento del pubblico con i suoi video che ormai sono virali. Uno su tutti, quello della sua famosa partecipazione al talent X FACTOR con il brano di Elisa, PROMETTIMI, che fece scoppiare in lacrime per l'emozione EMMA MARRONE.

Parliamo ovviamente del grande ROCCUZZO che tra le altre cose sta per uscire con un nuovissimo SINGOLO in feat con una delle voci più importanti della musica italiana, ovvero ROBERTA FACCANI ex voce solista dei MATIA BAZAR con una carriera costellata di successi enormi, non ultimo la sua partecipazione nel 2018 da protagonista nel musical Zerovskij al fianco del divino RENATO ZERO. Il singolo in uscita sarà proprio un brano della FACCANI, dal titolo "Come la neve al sole".

Ritornando alla tre giorni di eventi, la kermesse si concluderà il giorno 25 Settembre, con il concerto evento di FRANCESCO MEROLA, figlio d'arte, in un momento di grandissima ascesa su territorio nazionale e mondiale.