Il Marcuja a Budoni è la più grande discoteca del nord Sardegna, situata nel borgo di Agrustos a Budoni (Sassari), dopo la scorsa Stagione di grandi successi e record di affluenza, è pronta a stupire il suo pubblico con una one night completamente nuova, entusiasmante e di grande qualità musicale.

Ogni lunedì infatti, al Maracuja, a partire dal 10 Luglio, nel privè Brio, andrà in scena Pl4ylist21. La one night settimanale di musica house con il coinvolgimento di grandi della consolle nazionale ed internazionale. Per la costruzione di questo progetto musicale, l'head project Gennaro Santarpia si è affidato a due grandi esperti della consolle veterani dell'Isola da decenni e grandi conoscitori del sound in questione. Stiamo parlando di Simioli e dj Gass Krupp; personaggi che sono stati protagonisti di consolle in locali di riferimento in mezzo Mondo e in Sardegna hanno scritto pagine di storia della nightlife isolana.

Sarebbe troppo lungo elencare le migliaia di performance che questi due professionisti hanno fatto in giro per il Mondo. Proprio loro ci svelano il nome di questa fantomatica one night: "Abbiamo pensato di chiamare la serata del Lunedì "Pl4ylist 21" @ Maracuja che sta proprio a significare un genere musicale per adulti, come diceva il grande Marco Trani. Un sound che nacque negli anni 2000 ma che poi è diventato fonte di ispirazione per tutte le contaminazioni sonore degli ultimi 20 anni", raccontano. "In questo periodo è tornato quanto mai attuale, con le dovute rimodulazioni sonore grazie all'ausilio della tecnologia applicata alla musica. In questa serata del Lunedì mixeremo il meglio dell'house music dagli anni 2000 ad oggi, inseriremo vere e proprie chicche musicali, remix creati in esclusiva".

Pl4ylist 21 @ Maracuja sarà quindi un mix brani inediti e evergreen del genere. Il tutto pensato per un pubblico che non si accontenta. Sarà qualcosa di nuovo, originale, energetico e divertente. Guest di riferimento sono già stati contrattualizzati; per citarne solo alcuni: Riva Starr, Qubiko, Dirty Channels, Roberto Surace…e altri che sveleremo più avanti. Mentre Dennis Ferrer, Roger Sanchez, Shimza si esibiranno nella sala grande…

Insomma il Lunedì "Pl4ylist 21", si annuncia come una delle one night piu interessanti dell'Estate di tutto il Nord Sardegna… e non solo.

