Le smart TV negli ultimi anni sono entrate nelle nostre case e hanno modificato il nostro modo di utilizzare la TV. Con le smart TV è possibile utilizzare app e servizi in streaming e Sky ha deciso di seguire questa strada lanciando sul mercato la Sky Glass, la sua prima smart TV.

La scelta di Sky è significativa perché dimostra che l'azienda vuole abbandonare le antenne paraboliche, un suo marchio di fabbrica, per sfruttare in pieno la connessione internet.

La Sky Glass ha un design semplice, ma ben distinguibile che riesce ad accontentare un po' tutti i gusti anche grazie alle varie colorazioni con la quale viene proposta.

Schermo

4K Quantum Dot

Risoluzione 3840 x 2160 pixel

Oltre 1 miliardo di colori

Dolby Vision®, HDR10, HLG

Audio

altoparlanti 3.1.2

Posizione 4x con emissione frontale di cui un sub-woofer 2x con emissione verso l’alto

Formato Dolby Atmos®

Potenza fino a 215W

Connettività

Collegamento internet WiFi or Ethernet

Velocità min. raccomandata per la visione in HD 10Mbps

Velocità min. raccomandata per la visione in UHD 25Mbps

Contenuti e funzionalità

Sky, app e digitale terrestre in un’unica interfaccia

Decoder Sky Integrato

Possibilità di ricerca

Caratteristiche energetiche

Consumo energetico SDR/HDR

43” 66 W / 79 W

55” 77 W / 117 W

65” 85 W / 169 W

Standby automatico e risparmio energetico notturno

Classe di efficienza energetica SDR G (43’’) – F (55’’) – E (65’’)

Classe di efficienza energetica HDR G (43’’) – G (55’’) – G (65’’)

Dimensioni

senza stand (LxAxP):

43’’ > 96.25 x 62.86 x 4.77cm

55’’ > 123.09 x 78.06 x 4.77cm

65’’ > 144.98 x 90.37 x 4.77cm

con stand (LxAxP):

43’’ > 96.25 x 63.69 x 21.1cm

55’’ > 123.09 x 78.89 x 24.8cm

65’’ > 144.98 x 91.20 x 28.8cm

Peso

supporto TV:

43’’ > 14kg

55’’ > 23kg

65’’ > 28kg

con supporto TV:

43’’ > 19kg

55’’ > 28kg

65’’ > 35kg