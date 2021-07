Dal Sea Forest Waterway, la seconda medaglia nel canottaggio a Tokyo 2020, la prima di giornata, è arrivata dal doppio Pesi Leggeri, con Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta che hanno conquistato il bronzo, arrivando terzi dietro a Irlanda, oro olimpico in 6:06.43, e Germania (6:07.29). I due azzurri hanno tagliato il traguardo con un distacco di quasi 8 secondi dai primi.

Poco dopo, sempre del doppio PL, ma stavolta al femminile, Valentina Rodini e Federica Cesarini si sono aggiudicate la medaglia d'oro tagliando per prime il traguardo in 6:47.54, battendo di un soffio la Francia (14 centesimi) e l'Olanda (49 centesimi). Quello conquistato dalle azzurre è il primo oro nella storia del canottaggio femminile.

Le campionesse olimpiche del doppio pl Federica Cesarini e Valentina Rodini a Casa Italia!!! 🤩



Dopo aver tagliato il traguardo Vale ha capito subito di aver vinto mentre Fede si è accertata più volte del risultato finale! 😄💙#ItaliaTeam | #StuporMundi |@canottaggio1888 pic.twitter.com/KjoNhPXIzq — ItaliaTeam (@ItaliaTeam_it) July 29, 2021

La terza medaglia di giornata arriva ancora dall'acqua, con Gregorio Paltrinieri che nel Tokyo Aquatics Centre, nonostante una condizione fisica non ottimale, ha conquistato l'argento negli 800 stile libero, toccando il bordo vasca con un ritardo di poco superiore ai 2 decimi dietro allo statunitense Robert Finke (7:41.87) e davanti all’ucraino Mykhailo Romanchuk.

Ha deluso, in parte, il fioretto femminile nonostante il bronzo conquistato oggi nella "finalina" contro gli Stati Uniti. Le azzurre, battuta l’Ungheria (45-32) nel primo incontro, in semifinale dopo essere passate in vantaggio non hanno resistito al ritorno del terzetto francese perdendo di stretta misura 43-45. dopo aver condotto per 7 dei 9 assalti. Nella finale contro gli Stati Uniti, Arianna Errigo, Alice Volpi, e Martina Batini hanno però messo di nuovo in pedana tecnica e tenacia necessarie per aggiudicarsi la gara che si è conclusa con un ampio 45 – 23.

C’è stato spazio anche per Erika Cipressa che, partita come riserva, ha contribuito nel 7° periodo alla vittoria finale infilando un parziale di 5 a 1 alla statunitense Massialas che insieme a Kiefer e Ross non hanno avuto mai un vantaggio parziale per tutto l’incontro.

a continua la sua tradizione di specialità sempre sul podio. Anche se la geografia mondiale si è allargata le azzurre di questa arma, dopo il 1984, non sono mai andate via dai Giochi senza medaglie. Anche questa volta la medaglia di bronzo è stata sufficiente per mantenere la continuit





Per l'Italia diventano così 19 le medaglie finora vinte a Tokyo 2020.

Di seguito il riepilogo:

ARGENTO Luigi Samele - Scherma - Sciabola individuale ORO Vito Dell'Aquila - Takewondo - 58 kg BRONZO Elisa Longo Borghini - Ciclismo - Strada individuale in linea BRONZO Odette Giuffrida - Judo - 52 kg BRONZO Mirko Zanni - Pesi - 67 kg BRONZO Nicolò Martinenghi - Nuoto - 100 rana ARGENTO Thomas Ceccon, Manuel Frigo, Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri - Nuoto - 4x100 sl ARGENTO Diana Bacosi - Tiro a Volo – Skeet ARGENTO Daniele Garozzo - Scherma - Fioretto individuale BRONZO Maria Centracchio – Judo – 63 kg BRONZO Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria, Alberta Santuccio – Scherma – Spada a squadre ARGENTO Giorgia Bordignon - Pesi - 64 kg BRONZO Matteo Castaldo, Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino – Canottaggio – 4 senza BRONZO Federico Burdisso – Nuoto – 200 farfalla ARGENTO Enrico Berrè, Luca Curatoli, Aldo Montano, Luigi Samele – Scherma – Sciabola a squadre BRONZO Stefano Oppo, Pietro Ruta - Canottaggio - Doppio PL ORO Valentina Rodini, Federica Cesarini - Canottaggio - Doppio PL ARGENTO Gregorio Paltrinieri - Nuoto - 800 sl BRONZO Arianna Errigo, Alice Volpi, Martina Batini, Erika Cipressa – Scherma – Fioretto a squadre



Intanto, dall'Ungheria dove è impegnata per l'ultimo gran premio prima delle vacanze estive, la Ferrari fa gli auguri al team dell'Italia impegnato a Tokyo 2020...